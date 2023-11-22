مصر تستأنف صادرات الغاز المُسال بفضل عودة الإمدادات الإسرائيلية

■ القاهرة – الأناضول: تستعد مصر لاستئناف تصدير الغاز الطبيعي المُسال لأول مرة منذ الصيف الماضي، بالتزامن مع ارتفاع إمدادات الغاز البحري الإسرائيلي للسوق المصرية إلى مستويات تقترب من أرقام ما قبل الحرب على غزة.

جاء ذلك حسب ما أوردته وكالة أنباء بلومبرغ أمس الأربعاء، الحيث أكَّدت رسو سفينة للغاز الطبيعي المُسال قرب مصنع إدكو لتسييل الغاز على البحر المتوسط، تمهيداً لتحميلها ونقل الكميات إلى أوروبا.

وتستورد مصر بالمتوسط 800 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي الإسرائيلي، وتقوم بتسييله وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية، بحسب بيانات وزارة الطاقة المصرية.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين أول الماضي، علقت إسرائيل تصدير الغاز المستخرج من حقل تمار، في البحر المتوسط، إلى مصر، بسبب غلق الحقل لأسباب أمنية مرتبطة بمخاوف تعرضه لهجوم من المقاومة الفلسطينية، قبل أن تعيد فتحه واستئناف التصدير خلال وقت سابق من الشهر الجاري.

لكن منذ الصيف الماضي، علقت مصر صادرات الغاز الطبيعي المُسال إلى الخارج، والهدف تلبية الطلب المحلي، والذي يرتفع مع زيادات درجات الحرارة.

ويمثل ذلك بداية لعودة الشحنات الخارجية للدولة الواقعة في شمال أفريقيا، إذ من المرجح أن يعزز الاستئناف الإمدادات إلى أوروبا، ويزيد من الإشارات الهبوطية للأسعار في القارة العجوز.

وزاد اعتماد أوروبا على الغاز الطبيعي المُسال، لتجاوز الأشهر الأكثر برودة، بعد أن خفضت روسيا الإمدادات في أعقاب الحرب في أوكرانيا.