مصر تستبق منخفضا خماسينيا بتعطيل الدراسة ورفع الاستعدادات

القاهرة: أعلنت مصر تعطيل الدراسة الأربعاء، وتأجيل اختبارات تعليمية بمدارس البلاد، ورفع درجة الاستعداد لمواجهة “منخفض جوي خماسيني” مثير للرمال يصاحبه تدني في مستوى الرؤية وهطول أمطار تصل إلى رعدية أحيانا.

وأفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، مساء الثلاثاء بـ”بدء تأثير المنخفض الجوي الخماسينى على مناطق متفرقة من الصحراء الغربية كما تشير آخر صور الأقمار الصناعية”، مشيرة إلى أن “سرعة الرياح سجّلت في سيوة غربي البلاد 78 كم/س وانخفض معها مستوى الرؤية الأفقية”.

وأشارت إلى وجود “نشاط رياح مثير للرمال والأتربة في محافظة مطروح (غرب)”.

ولفتت هيئة الأرصاد إلى أن البلاد يتوقع أن تشهد الأربعاء “منخفضا خماسينيا يصاحبه نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا”، داعية إلى “توخي الحيطة والحذر “.

و”تحسبا لسوء الأحوال الجوية”، قالت وزارة التعليم المصرية في بيان مساء الثلاثاء، إنها قررت منح إجازة الأربعاء للطلاب والمعلمين في المدارس مع “تأجيل الاختبار الشهري المقرَّر في بعض المحافظات إلى الأسبوع المقبل”.

ووجّه وزير التعليم العالي بمصر أيمن عاشور، في بيان، رؤساء الجامعات بالتنسيق مع المحافظين (مسؤولي الأقاليم) في اتخاذ القرارات المناسبة بشأن تعطيل الدراسة الأربعاء وفقًا لحالة الطقس في كل محافظة.

كما قررت وزيرة التنمية المحلية (المعنية بمتابعة المحافظات) منال عوض رفع درجة الاستعداد واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة التأثيرات المحتملة للحالة الجوية المتوقعة التي تشمل “نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وتقلبات في الطقس على مختلف محافظات الجمهورية الأربعاء وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المحافظات”.

وشددت عوض، في بيان مساء الثلاثاء على “ضرورة التنبيه على الجهات المعنية بمتابعة أعمدة الإنارة واللافتات ولوحات الإعلانات التي قد تتأثر بشدة الرياح”، مناشدة المواطنين بعدم الاقتراب من الأشجار أو أعمدة الإنارة أو اللوحات المعدنية وقت الرياح الشديدة وسوء الطقس وتقليل الحركة على الطرق قدر الإمكان.

ووجّه وزير الري المصري هاني سويلم، في بيان “قيادات الوزارة بالمحافظات برفع درجة الجاهزية، والاستعداد بكافة المعدات الخاصة بكل الجهات والإدارات للمساهمة في التعامل الفوري في حال حدوث أي طوارئ قد تحدث خلال اليومين القادمين”.

ووجّه أيضا بـ”التنسيق الفوري بين كافة المسؤولين للتعامل مع أي طارئ لضمان استقرار مناسيب المياه بالدرجات الآمنة والاطمئنان على حالة الجسور بالترع والمصارف”.

من جانبه، أكد محافظ القاهرة (العاصمة)، إبراهيم صابر في بيان “رفع درجة الاستعداد واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة تأثيرات الحالة الجوية وسوء أحوال الطقس المتوقعة الأربعاء طبقًا لتقارير الأرصاد الجوية والتي تشير إلى وجود نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وتقلبات في الطقس”.

ودعا محافظ القاهرة جميع المواطنين إلى “توخي الحذر واتباع التعليمات لضمان سلامتهم”.

و”الخماسيني” منخفض جوي يكون مصحوبا في العادة برياح صحراوية شديدة تثير الأتربة، وقيل إنه سمي بذلك لنشاطه في أبريل/ نيسان أي بعد خمسين يوما من دخول الربيع.

(الأناضول)