مصر تستضيف قمة عربية طارئة حول تطورات القضية الفلسطينية

القاهرة: تستضيف مصر قمة عربية طارئة يوم 27 من الشهر الجاري بالقاهرة وذلك بعد التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وذكرت الخارجية المصرية، في بيان صحافي اليوم الأحد، أن ذلك يأتي “بعد التشاور والتنسيق من جانب مصر وعلى أعلى المستويات مع الدول العربية الشقيقة خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك دولة فلسطين التي طلبت عقد القمة”.

وأضافت أن القمة ستتناول “التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية”.

تأتي الدعوة لعقد القمة في أعقاب اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن.

وقد أثار اقتراح ترامب، الذي جاء خلال اجتماع في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي، غضب العالم العربي، وخاصة مصر والأردن والمملكة العربية السعودية- الحلفاء الرئيسيين لواشنطن.

ورفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني دعوة ترامب لنقل 8ر1 مليون فلسطيني من غزة وتولي الولايات المتحدة السيطرة على القطاع، إلا أن ترامب زعم أنهما سيوافقان في نهاية الأمر.

