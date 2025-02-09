مصر تستضيف قمة عربية طارئة في 27 فبراير لبحث التطورات “الخطيرة” للقضية الفلسطينية

القاهرة: قالت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، إن القاهرة ستستضيف قمة عربية طارئة في 27 فبراير شباط الجاري لبحث التطورات “المستجدة والخطيرة” للقضية الفلسطينية.

وتأتي القمة وسط تنديد إقليمي وعالمي واسع النطاق لاقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “السيطرة على قطاع غزة” من إسرائيل، وإنشاء ما وصفها “بريفييرا الشرق الأوسط” بالقطاع، بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى.

(رويترز)