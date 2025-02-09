سياسة | عربي | فلسطين

مصر تستضيف قمة عربية طارئة في 27 فبراير لبحث التطورات “الخطيرة” للقضية الفلسطينية

9 - فبراير - 2025

يشق فلسطينيون طريقهم بعد انسحاب إسرائيل من معبر نتساريم. 9 فبراير 2025. رويترز

القاهرة: قالت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، إن القاهرة ستستضيف قمة عربية طارئة في 27 فبراير شباط الجاري لبحث التطورات “المستجدة والخطيرة” للقضية الفلسطينية.

وتأتي القمة وسط تنديد إقليمي وعالمي واسع النطاق لاقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “السيطرة على قطاع غزة” من إسرائيل، وإنشاء ما وصفها “بريفييرا الشرق الأوسط” بالقطاع، بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى.

(رويترز)

  1. يقول الجنتلمان:
    فبراير 9, 2025 الساعة 10:02 ص

    استشهاد سبعين ألف فلسطيني وجرح مءة آلف وتهجير مليونين لم يستدعي عقد قمة عربيا ولو صوريا من اجل رفع العتب.
    اما تخبيص نتانياهو بالحديث عن انشاء جمهورية فلسطينية في الربع الخالي استدعى كل النفاق العربي واوجب عقد قمة فورية للرد على تخبيص نتانياهو.
    يا أمة الشقاق والنفاق يا أمة أبكت نفسها بتياستها وجبنها ونفاقها وأضحكت منها بقية الامم.
    انشروا إذا كان للنشر من سبيل وتلك مشكلة اخرى.

