مصر تستضيف محادثات بين حركتي فتح وحماس بشأن غزة

القاهرة: نقلت قناة القاهرة الإخبارية المصرية عن مصدر أمني مصري قوله اليوم السبت إن مسؤولين كبارا من حركة فتح وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يجتمعون في القاهرة لبحث تشكيل لجنة لإدارة الحكم في قطاع غزة بعد الحرب.

وأضاف المصدر أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود التي تبذلها القاهرة “مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل التوصل للتهدئة بقطاع غزة والسماح بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية للقطاع”.

وقالت مصادر قريبة من المحادثات إن قادة من حماس ومن فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس اجتمعوا في القاهرة الشهر الماضي لبحث تشكيل اللجنة بناء على اقتراح تقدمت به مصر لكن المحادثات تأجلت لمناقشتها في وقت لاحق.

وأضافت المصادر أن اللجنة ستتكون من شخصيات فلسطينية مستقلة لا تنحاز لحركة بعينها، وذلك لمعالجة مسألة من سيدير قطاع غزة بعد انتهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من عام.

وترفض إسرائيل أن يكون لحماس أي دور في غزة بعد انتهاء الحرب وتقول إنها لا تثق أيضا في السلطة الفلسطينية بقيادة عباس لإدارة القطاع.

وفشلت جهود الوساطة التي تبذلها مصر وقطر وتدعمهما الولايات المتحدة حتى الآن في التوصل إلى هدنة من شأنها إنهاء حرب غزة وتسهيل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس، إلى جانب إفراج إسرائيل عن آلاف الأسرى الفلسطينيين.

وتضغط حماس من أجل إنهاء الحرب، بينما يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنها لن تنتهي إلا بعد تفكيك الحركة.

ورفض عزت الرشق القيادي في حماس أي مقترحات للتوصل إلى هدنة محدودة أو مؤقتة ووصفها بأنها محاولات “لذر الرماد في العيون”.

وقال الرشق في بيان “نتعامل بإيجابية مع أي مقترحات وأفكار تضمن وقف العدوان وانسحاب الاحتلال من غزة”.

(وكالات)