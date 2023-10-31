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مصر تستعد لاستقبال جرحى فلسطينيين الأربعاء عبر معبر رفح- (فيديو)

منذ 28 دقيقة

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رفح (مصر): تستعد السلطات المصرية لاستقبال عدد من الجرحى الفلسطينيين الأربعاء عبر معبر رفح الحدودي الذي يربط مصر بغزة، على ما أفادت مصادر طبية وأمنية الثلاثاء.

وقال مسؤول طبي بمدينة العريش “ستتواجد فرق طبية غدا (الأربعاء) عند معبر رفح لفحص الحالات القادمة (من غزة) فور وصولها، وتحديد المستشفيات التي سيتوجه إليها الجرحى”. وأكد ذلك مسؤول أمني عند المعبر.

ومعبر رفح الحدودي هو المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة غير الخاضع للسيطرة الإسرائيلية.

إلى ذلك نقلت قناة “القاهرة” الإخبارية المصرية عن مصادر بأنه سيتم “فتح معبر رفح البري غدا لاستقبال عدد من الجرحى والمصابين الفلسطينيين”.

وأفاد المسؤول الطبي بـ”إقامة أول مستشفى ميداني على مساحة 1300 متر مربع، لاستقبال الجرحى الفلسطينيين حال وصولهم إلى مصر، بمدينة الشيخ زويد”، على بعد 15 كيلومترا من رفح.

والثلاثاء، رُصد اصطفاف عدد كبير من عربات الإسعاف على الجانب المصري من المعبر.

وفي واشنطن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة “تركز بشدة” على فتح معبر رفح أمام الأمريكيين والأجانب لمغادرة قطاع غزة، مضيفا أنها حققت تقدما جيدا في هذا الصدد خلال الساعات القليلة الماضية.

وأضاف للصحافيين “نركز بشدة على فتح المعبر… أحرزنا تقدما جيدا في هذا الشأن… في الساعات القليلة الماضية، ونأمل في مواصلة إحراز التقدم لإخراج هؤلاء المواطنين الأمريكيين”.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، أن عدد الشهداء وصل إلى 8525 في قطاع غزة، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، بينهم 3542 طفلا.

وشددت إسرائيل حصارها على القطاع، وقطعت امدادات الكهرباء والمياه والمواد الغذائية والوقود.

(وكالات)

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