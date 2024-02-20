سياسة | عربي | مصر

مصر تستنكر عجز مجلس الأمن عن إصدار قرار بوقف إطلاق النار في غزة بسبب الفيتو الأمريكي

20 - فبراير - 2024

وزير الخارجية المصري سامح شكري

تامر هنداوي
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القاهرة- “القدس العربي”: أعربت مصر، الثلاثاء، عن أسفها البالغ ورفضها لعجز مجلس الأمن مجدداً عن إصدار قرار يقضي بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بسبب الفيتو الأمريكي ضد مشروع القرار، الذي تقدمت به الجزائر نيابة عن المجموعة العربية.

واعتبرت مصر في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، الثلاثاء، أن “إعاقة صدور قرار يطالب بوقف إطلاق النار في نزاع مسلح ذهب ضحيته أكثر من 29 ألف مدنياً، معظمهم من الأطفال والنساء، يُعد سابقة مشينة في تاريخ تعامل مجلس الأمن مع النزاعات المسلحة والحروب على مر التاريخ، الأمر الذي يترتب عليه المسؤولية الأخلاقية والإنسانية عن استمرار سقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، واستمرار معاناتهم اليومية تحت نير القصف الإسرائيلي”.

واستنكرت مصر “ما يمثله المشهد الدولي من انتقائية وازدواجية في معايير التعامل مع الحروب والنزاعات المسلحة في مناطق مختلفة من العالم، الأمر الذي بات يشكك في مصداقية قواعد وآليات عمل المنظومة الدولية الراهنة، لاسيما مجلس الأمن الموكل إليه مسئولية منع وتسوية النزاعات ووقف الحروب”.

وأكدت مصرعلى أنها “سوف تستمر في المطالبة بالوقف الفورى لإطلاق النار باعتباره الوسيلة المُثلى التي تضمن حقن دماء المدنيين الفلسطينيين، وفي بذل أقصى الجهود لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل مستدام، ورفض أية إجراءات من شأنها الدفع نحو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، بما في ذلك رفض أية عمليات عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية”.

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  1. يقول ابو نؤاس من العراق:
    فبراير 20, 2024 الساعة 6:09 م

    منافقون….شركاء بالجريمة….على من تكذبون ..ستلاحقكم اللعنة ابدا…وسوف لم ولن يسامحكم أطفال فلسطين…

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  2. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 20, 2024 الساعة 6:56 م

    ونحن نستنكر عدم وقف عرب التطبيع والتنسيق يا رفيق اتفاقياتهم للسلام مع عصابة الشرذمة الصهيونية التي تجثم على أرض فلسطين منذ 1948، أوقفوا اتفاقيات كامب ديفيد ووادي عربة وآخرها الاتفاقيات الإبراهيمية يا عينيا ثم لكل حادث حديث 🇵🇸🤕☝️🔥🐕🔥🐕🔥🐕🔥🐕

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  3. يقول عمر الجزائري:
    فبراير 20, 2024 الساعة 6:59 م

    مصر شريك كامل في الخرب والخناق المفروض على فلسطين

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  4. يقول د.رشا الريس.طب نفسي:
    فبراير 20, 2024 الساعة 9:19 م

    هذا الوزير و رئيسه لا يستحيان فعلا. منذ 3 أيام أدلى بتصريح في ألمانيا يحمل فيه حركة “المقاومة” حماس ما يعانيه الفلسطينيون من إبادة عوض أن يتعاطف أخلاقيا معهم. بل تمادى إلى أكثر من ذلك وطالب باستئصال حماس لأنه يعتقد هو و رئيسه و المطبعون الذين مثلهم أنها تشكل خطرا على الصهاينة يعنى بكل وقاحة همه استئصال المقاومة وترسيخ الاحتلال. لا يكفيهم أنهم يقطعون المعونات المكدسة في العريش و في معبر رفح و يجوعون الفلسطينيين

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