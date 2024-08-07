مصر تسعى إلى الحصول على تمويلات مُيَسَّرة من السوق المحلية لسد عجز ميزانية 2024-2025

القاهرة – رويترز: قالت وزارة المالية المصرية إن مصر تخطط للجوء إلى سوق الدَين المحلية وتجربة أدوات دَين جديدة في إطار سعيها لخفض العجز المستمر في الميزانية خلال السنة المالية المقبلة.

وقال وزير المالية أحمد كجوك في مؤتمر صحافي أمس الأول إن العجز في السنة المالية 2023-2024 التي انتهت في 30 يونيو/حزيران بلغ 505 مليارات جنيه مصري (10.3 مليار دولار) في ميزانية قدرها 3.016 تريليون جنيه.

وأضاف كجوك أن دعم الوقود ارتفع 31 بالمئة على أساس سنوي في السنة المالية 2023-2024 ليصل إلى 165 مليار جنيه (3.35 مليار دولار)، بينما وصل دعم المواد الغذائية إلى 133 مليار جنيه بزيادة 10 بالمئة على أساس سنوي.

وتعكس الزيادات إلى حد كبير التضخم في أسعار المستهلكين الذي بلغ 27.5 بالمئة في السنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران.

وقال كجوك في المؤتمر الصحافي «سنركز خلال الفترة المقبلة على طرح أدوات تمويل جديدة في السوق المحلي، كما سنركز أيضا على التمويلات المُيَسَّرة من مؤسسات التمويل مع استهداف التوجه للأدوات والأسواق الجديدة»، مشيراً إلى أدوات مثل سندات الخزانة ذات الفائدة المتغيرة والسندات الخضراء والصكوك.

وتأمل مصر في تجنب سوق الديون الدولية إلى جانب استغلال بعض الأسواق الجديدة والسعي للحصول على الدعم الثنائي ومتعدد الأطراف والقروض الميسرة.

وقال كجوك إن متوسط مدة الدَين الخارجي للبلاد يبلغ 13 عاماً وهو ما وصفه بالأمر الجيد بالنسبة لمصر.

ورفعت مصر هذا العام أسعار الوقود والخبز، وهما سلعتان مدعومتان بشكل كبير، تنفيذاً لأحد شروط برنامج قرض «صندوق النقد الدولي» البالغ ثمانية مليارات دولار. ويحث صندوق النقد الحكومة المصرية على زيادة الإيرادات الضريبية في ميزانية السنة المالية 2024-2025.

وقالت رئيسة بعثة «صندوق النقد الدولي» في مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، الأسبوع الماضي «مصر بحاجة إلى موارد ضريبية لتكون قادرة على الإنفاق على الاحتياجات ذات الأولوية، وهذا إصلاح له أولوية وسنناقشه في المراجعة الرابعة».

وأوضح كجوك أن إجمالي المصروفات خلال السنة المالية الماضية بلغ 3.016 تريليون جنيه، وبلغت الإيرادات الضريبية 1.630 تريليون جنيه. كما بلغ إجمالي الإيرادات الأخرى 871 مليار جنيه.

وكان وزير المالية المصري السابق، محمد معيط، قد قال في مارس/آذار الماضي إن مصر تخطط لإنفاق 3.9 تريليون جنيه وتتوقع تحقيق إيرادات تبلغ 2.6 تريليون جنيه في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو/تموز

على صعيد آخر أفاد البنك المركزي المصري في بيان أمس الأربعاء أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج زادت بنسبة 66 بالمئة على أساس سنوي لتسجل 2.6 مليار دولار في يونيو/ حزيران الماضي، صعوداً من 1.5 مليار دولار في الشهر المقابل من عام 2023.

وبذلك ترتفع التحويلات بأكثر من الضعف عما حققته قبل الإجراءات الإصلاحية المتخذة في 6 مارس/آذار 2024، حيث بلغت 1.3 مليار دولار في فبراير/شباط الماضي.

وفي مارس/آذار الماضي، أعلنت مصر تحرير سعر صرف الجنيه ليحدده العرض والطلب في السوق المحلية، تبعته إجراءات شملت خفض الدعم ورفع أسعار سلع رئيسية.

ونمت التحويلات خلال الربع الثاني من 2024 بنسبة 61.4 بالمئة مسجلة 7.5 مليار دولار، مقابل نحو 4.6 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.

يأتي صعود التحويلات بعد أن أدى تحرير سعر صرف الجنيه، إلى إنهاء السوق الموازية التي كانت هدفاً لجزء من التحويلات من الخارج للاستفادة من فروق أسعار الصرف.

وكانت تحويلات المغتربين، التي تعد أكبر مصدر لتدفقات النقد الأجنبي في مصر، قد انخفضت بشكل حاد على مدى العامين الماضيين مع عزوف العاملين بالخارج عن إجراء التحويلات المصرفية بسعر صرف رسمي مبالغ فيه.

وكان الجنيه المصري يُتداول عند 30.85 جنيه للدولار بالسعر الرسمي لأكثر من عام لكنه شهد انخفاضاً إلى 74 جنيهاً للدولار في السوق السوداء قبل أن توقع الحكومة اتفاقا مع «صندوق النقد الدولي» في مارس/آذار للسماح لقوى العرض والطلب بتحديد سعره.

وجرى تداول الجنيه عند 49.15 جنيه للدولار في الساعة 2:15 مساء (1115 بتوقيت جرينتش) أمس الأربعاء.

وتراجعت التحويلات إلى 22.08 مليار دولار في السنة المالية التي انتهت في يونيو/حزيران 2023، من 31.92 مليار دولار في 2022/2021، وفقا لبيانات البنك المركزي، قبل أن تنخفض أكثر إلى 9.45 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2023.

(الدولار يساوي49.2 جنيه).