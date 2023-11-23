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مصر تسمح للفلسطينيين العالقين بالعودة إلى قطاع غزة الجمعة والسبت- (تدوينة)

23 - نوفمبر - 2023

تامر هنداوي
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القاهرة- “القدس العربي”:

قالت سفارة دولة فلسطين لدى مصر، إن بإمكان المواطنين العالقين في شمال سيناء، العودة إلى قطاع غزة يوم غد الجمعة.

وبينت السفارة، في بيان، الخميس، أن السلطات المصرية أكدت أنه سيتم السماح أيضا بعودة العالقين في القاهرة، وباقي المحافظات المصرية اعتبارا من يوم السبت المقبل.

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  1. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 23, 2023 الساعة 12:26 م

    هههههههه شر البلية ما يضحك حقا وصدقا لماذا تريد مصر السيسي ان يعود الفلسطينيون لغزة لكي يقتلوا بالصواريخ الأمريكية يا عينيا، سحقا لعرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوههم عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل 🇵🇸✌️🔥🕸️🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

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    1. يقول سوري في حب مصر:
      نوفمبر 26, 2023 الساعة 5:01 م

      أخي الكريم تمهل أقرا افهم. الفلسطينيين علي رغباتهم من أنفسهم يريدون العودة. مصر تقف مع الفلسطينيين والعالم كله يعرف. لا نريد وتزييف الكلام والحقايق. المطلوب عمل شي ومساعده الفلسطينيين بدلا من ادخال مصر في كل صغيرة وكبيره

  2. يقول فلان الفلاني:
    نوفمبر 23, 2023 الساعة 12:41 م

    مصر تسمح!!!!! يا سلام على الاخوة

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