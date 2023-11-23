مصر تسمح للفلسطينيين العالقين بالعودة إلى قطاع غزة الجمعة والسبت- (تدوينة)

القاهرة- “القدس العربي”:
قالت سفارة دولة فلسطين لدى مصر، إن بإمكان المواطنين العالقين في شمال سيناء، العودة إلى قطاع غزة يوم غد الجمعة.
وبينت السفارة، في بيان، الخميس، أن السلطات المصرية أكدت أنه سيتم السماح أيضا بعودة العالقين في القاهرة، وباقي المحافظات المصرية اعتبارا من يوم السبت المقبل.
هههههههه شر البلية ما يضحك حقا وصدقا لماذا تريد مصر السيسي ان يعود الفلسطينيون لغزة لكي يقتلوا بالصواريخ الأمريكية يا عينيا، سحقا لعرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوههم عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل 🇵🇸✌️🔥🕸️🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
أخي الكريم تمهل أقرا افهم. الفلسطينيين علي رغباتهم من أنفسهم يريدون العودة. مصر تقف مع الفلسطينيين والعالم كله يعرف. لا نريد وتزييف الكلام والحقايق. المطلوب عمل شي ومساعده الفلسطينيين بدلا من ادخال مصر في كل صغيرة وكبيره
مصر تسمح!!!!! يا سلام على الاخوة