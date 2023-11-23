مصر تسمح للفلسطينيين العالقين بالعودة إلى قطاع غزة الجمعة والسبت- (تدوينة)

القاهرة- “القدس العربي”:

قالت سفارة دولة فلسطين لدى مصر، إن بإمكان المواطنين العالقين في شمال سيناء، العودة إلى قطاع غزة يوم غد الجمعة.

وبينت السفارة، في بيان، الخميس، أن السلطات المصرية أكدت أنه سيتم السماح أيضا بعودة العالقين في القاهرة، وباقي المحافظات المصرية اعتبارا من يوم السبت المقبل.