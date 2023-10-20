آلاف المصريين يتظاهرون دعما لفلسطين وتنديدا بجرائم الاحتلال.. ومسيرة الأزهر تصل ميدان التحرير- (صور وفيديوهات)

القاهرة-“القدس العربي”: للمرة الأولى منذ عام 2014، استقبل ميدان التحرير وسط العاصمة المصرية القاهرة، مسيرة قادمة من المسجد الأزهر تندد بالمذابح التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

ونجح المتظاهرون في الوصول إلى الميدان الذي فرضت عليه السلطات المصرية إغلاقا في وجه أي احتجاجات طوال السنوات الماضية، بعدما مثل رمزا لثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.

وردد المتظاهرون هتافات فلسطين عربية رغم أنف الصهيونية، ولا نقب ولا سيناء فلسطين كاملة لنا، في إشارة إلى تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حول رفضه توطين أهالي قطاع غزة في سيناء، وحديثه عن إمكانية نقلهم إلى صحراء النقب.

كما ردد المتظاهرون هتافات الشعب يريد إسقاط كامب ديفيد – معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979 -، والشعب يريد تحرير فلسطين.









وخرج آلاف المصريين أمس إلى ميادين القاهرة والمحافظات الرئيسية وأمام المساجد عقب صلاة الجمعة، لكنهم ظهروا منقسمين، فبينما كان المتظاهرون في المسجد الأزهر وميدان التحرير وأمام مسجد مصطفى محمود في منطقة المهندسين في محافظة الجيزة، يرددون هتافات “الوقفة دي بجد لا نفوض حد”، في ظل تواجد كثيف من قوات الأمن، كان المشهد أمام منصة الجندي المجهول في طريق النصر مختلفا، حيث حمل المتظاهرون فيما عرف بـ”جمعة التفويض” صور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وتركزت معظم الهتافات على دعم ما يتخذه من قرارات في القضية الفلسطينية.

وفي الوقت الذي احتشد فيه قيادات الحركة المدنية الديمقراطية التي تضم 12 حزبا معارضا، وأعضاء أحزاب المعارضة أمام مسجد مصطفى محمود، بعد دعوة الحركة لتنظيم وقفة سلمية أمام مسجد مصطفى محمود في منطقة المهندسين، تضامنا مع غزة ضد الجرائم الصهيونية المرتكبة ضد الفلسطينيين والتي كان آخرها قصف المستشفى المعمداني ما أسفر عن سقوط مئات الشهداء.

وكانت الحركة المدنية قالت في بيان في بيان عبر صفحتها على فيسبوك: تضامنا مع الشعب الفلسطيني البطل في غزة، ولإدانة جرائم الإبادة الوحشية التي يشنها جيش احتلال العدو الصهيوني بدعم أمريكي، تدعو الحركة المدنية الديمقراطية جموع المصريات والمصريين لوقفة سلمية بعد صلاة الجمعة أمام مسجد مصطفى محمود بالمهندسين”.

وختمت الحركة دعوتها بـ”لا للتهجير، لا لقتل الفلسطينيين، عاشت فلسطين عربية”.

إلى ذلك تجمع الآلاف من مؤيدي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمام منصة الجندي المجهول في القاهرة، لدعم فلسطين، وتركزت الهتافات على دعم قرارات السيسي في الأحداث.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، دعا المصريين لحشد شعبي أمام نصب الجندي المجهول في طريق النصر.

وقال المجلس إن احتشاد كل أطياف الشعب المصري يومها في هذا المكان الذي يرمز لصمود مصر وشعبها وجيشها، وانتصارها العظيم في أكتوبر 1973، هو رسالة مهمة في الذكرى الـ50 لهذا النصر لكل من يهمه الأمر”.

وختم المجلس بيانه: كما أن هذا الاحتشاد سيكون رسالة واضحة للجميع بأن شعب مصر يقف صفا واحدا دفاعا عن أمن ومصالح وطنه، وداعما بلا حدود لكل قضايا أمته العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وأنه لن يسمح بتصفيتها بأي طريقة كانت، وأنه يساند بكل السبل صمود الشعب الفلسطيني تجاه عدوان دولة الاحتلال الهمجي، وأنه داعم بلا كلل لهذا الشعب الشقيق حتى يحصل على كل حقوقه المشروعة التي أقرتها مقررات الشرعية الدولية وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على أراضيه ما قبل 4 يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قال في المؤتمر الصحافي المشترك مع المستشار الألماني أولف شولتس الثلاثاء الماضي: “لو استدعى الأمر أن أطلب من المصريين الخروج للتعبير عن رفض تهجير الفلسطينيين لسيناء سترون خروج الملايين من المصريين يؤيدون موقف الدولة”.