مصر تطالب بضمان تكثيف نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة

القاهرة ـ «القدس العربي»: جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس الأربعاء، التأكيد على الأهمية البالغة للوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة .

ودعا خلال مشاركته في فعاليات الدورة السادسة للمنتدى العربي الروسي التي استضافتها مدينة مراكش المغربية، إلى تأمين النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، وإنهاء الحصار والتجويع والعقاب الجماعي المفروضين دون إنسانية على ما يزيد عن مليوني نسمة هم سكان القطاع.

التهجير القسري

ولفت إلى أن تصريحات أطراف المجتمع الدولي تكررت مؤخراً بالرفض القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني، وهو أمر تعتبره مصر خطاً أحمر لا ينبغي السماح بحدوثه على الإطلاق وتحت أي ذريعة .

وأضاف: «آن الأوان لأن يثبت المجتمع الدولي صدق إرادته في التصدي للممارسات الإسرائيلية التي تدفع عملياً إلى هذا التهجير، ولكي يتسنى إنقاذ أي فرصة للسلام، وإيجاد أفق حقيقي للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة، تعمل على تحقيق حل الدولتين، وإنفاذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته الآمنة المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية». وسلط الضوء على ما كشفت تلك الأزمة من سوءات نظام عالمي ما زال يتبع سياسة الكيل بمكيالين. وقال إنها أظهرت الحاجة إلى نظام دولي أكثر توازناً تسود فيه القيم الإنسانية، وتعلو فيه مبادئ العدالة والإنصاف، موجهاً الشكر لدولة روسيا الاتحادية، لاتزان مواقفها السياسية الدولية تجاه القضايا العربية، ومن ذلك موقفها في مجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في غزة، وعلى نحو قدم دليلاً إضافياً على قوة التعاون العربي الروسي وتقارب الرؤى والمراعاة المتبادلة للمصالح بينهما، وعلى نحو ظهر جلياً خلال زيارة لجنة الاتصال الوزارية العربية الإسلامية مؤخراً إلى موسكو.

المساعدات الإنسانية

وكان شكري أكد على ضرورة العمل من أجل ضمان تكثيف نفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع.

وأعرب في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، عن تطلعه بلاده لدعم الولايات المتحدة لمشروع القرار المطروح من المجموعتين العربية والإسلامية في مجلس الامن نظرا لطبيعته الإنسانية، وما يوفره من آليات تسمح بنفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة بسهولة ويسر وخلال مدة زمنية قصيرة للتعامل مع الاحتياجات الإنسانية الضرورية للفلسطينيين، ومواجهة التحديات والمعوقات التي اكتنفت دخول المساعدات خلال الفترة الماضية.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، أن الوزيرين تناولا بشكل مكثف تطورات الوضع في قطاع غزة، حيث توافقا على استمرار رفض أي نزوح للفلسطينيين خارج أراضيهم، وأهمية العمل بكافة الوسائل للحيلولة دون وقوع ذلك. وقد استعرض الوزير بلينكن الجهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية في سبيل منع النزوح.

ومن ناحية أخرى، أوضح أبو زيد، أن المحادثات بين وزيري خارجية مصر والولايات المتحدة، تناولت التحديات الأمنية في منطقة جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وتأثيرها على حركة الملاحة في البحر الأحمر، في وقت أكد الوزير المصري على ضرورة العمل على توفير الملاحة الآمنة في البحر الأحمر ضماناً لانسياب وتدفق حركة التجارة العالمية بشكل آمن.

معبر رفح

ودخلت غزة أمس، 70 شاحنة مساعدات، و6 شاحنات وقود عبر معبر رفح.

وتدخل بين 80 و120 شاحنة مساعدات يوميا إلى القطاع، عبر المعبر ذاته، بعد خضوعها للتفتيش في معبري العوجة وكرم أبو سالم من قبل جيش الاحتلال.

واستقبلت مصر 400 من حاملي الجنسيات المزدوجة العالقين في قطاع غزة عبر معبر رفح، إضافة الى 15 مصابا فلسطينيا، وتضمنت كشوف استقبال المصابين الفلسطينيين، الذين من المفترض السماح لهم بالدخول 23 مصابا، بالإضافة إلى مرافقيهم استعدادا لعلاجهم في المستشفيات المصرية.

ولفتت مصادر من الهلال الأحمر المصري، إلى وجود 19 مصابا فلسطينيا يخضعون لبرامج العلاج في مستشفى العريش العام، وإلى نقل 16 مصابا فلسطينيا إلى السفينتين الفرنسية والإيطالية في ميناء العريش البحري.

وأكدت أن عمليات تحديد مستشفيات علاج المصابين الفلسطينيين تتم من خلال نقطة فرز طبي في معبر رفح البري، حيث يتم من خلالها تحديد مستشفيات العلاج وفقا لتقدير الإصابة وإمكانيات المستشفيات المخصصة للعلاج.

واستقبلت مصر خلال الفترات الماضية أكثر من 800 مصاب فلسطيني تم توزيعهم على مستشفيات مختلفة حددتها وزارة الصحة، فيما تم نقل بعضهم للعلاج في مستشفيات تركيا، والإمارات، وقطر، وتونس.

إلى ذلك، واصل مطار العريش استقبال المساعدات، وارتفع إجمالي عدد الطائرات التي نقلت مساعدات دولية لسكان قطاع غزة عن طريق مطار العريش في شمال سيناء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة حتى اليوم إلى 325 طائرة، بعد استقبال 5 طائرات خلال الساعات القليلة الماضية قادمة من بلجيكا وماليزيا والسعودية والأردن وألمانيا.

ووفق بيانات حركة وصول المساعدات الدولية إلى مطار العريش، خلال الساعات القليلة الماضية جرى استقبال طائرة شحن مساعدات من بلجيكا تحمل 35.165 طن مستلزمات وأجهزة طبية وأدوية ومولد كهرباء، وطائرة من ماليزيا، نقلت 56.908 طن مواد غذائية وإغاثية وطبية، ومن السعودية تحمل 17.564 طن مواد إغاثية ومستلزمات طبية، وطائرة من الأردن تحمل 5.977 مستلزمات طبية إنسانية خاصة بالأطفال، وطائرة من ألمانيا تبلغ حمولتها 15.500 طن مواد إغاثية عبارة عن خيام. وبلغ حجم المساعدات التي استقبلها المطار 1000 طن من المساعدات الإغاثية وسيارات إسعاف ومستشفيات ميدانية وأدوية.

وقال خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، أنه بدأ استقبال المساعدات الدولية لغزة القادمة جوا عبر مطار العريش شمال سيناء في 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ويقوم متطوعون بتفريغ حمولتها وتجهيزها للنقل لمعبر رفح لتصل لقطاع غزة.