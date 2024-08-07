مصر تطلب من شركات الطيران المصرية تفادي المجال الجوي الإيراني 3 ساعات صباح الخميس

القاهرة: وجهت مصر جميع خطوطها الجوية بتجنب المجال الجوي الإيراني لفترة تمتد ثلاث ساعات في الصباح الباكر غدا الخميس وسط توتر بين إسرائيل وإيران.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية المصرية عن مصدر رسمي مصري قوله اليوم الأربعاء إن إيران نصحت شركات الطيران المدني في جميع أنحاء العالم بتجنب التحليق عبر المجال الجوي الإيراني.

وأضاف المصدر أنه سيتم تجنب المجال الجوي الإيراني بسبب تدريبات عسكرية.

وورد في إخطار للطيارين، وهو إخطار سلامة مقدم للطيارين اليوم الأربعاء، أن التوجيهات ستسري من الساعة 01:00 حتى 04:00 بتوقيت غرينتش.

وذكر الإخطار “على جميع الناقلات الجوية المصرية تفادي التحليق فوق منطقة معلومات الطيران في طهران. لن يُقبل تحليق أي رحلة جوية فوق هذه المنطقة”، مشيرا إلى مدة الثلاث ساعات المقدمة.

وطلبت السلطات الأردنية يوم الأحد من جميع الخطوط الجوية القادمة إلى مطاراتها بالتزود بوقود إضافي يكفي 45 دقيقة.

وتعدل كثير من شركات الطيران جداول رحلاتها لتفادي المجالين الجويين الإيراني واللبناني مع إلغاء رحلات أيضا إلى إسرائيل ولبنان، إذ يخشى كثيرون من احتمال اتساع نطاق الصراع بعد مقتل أعضاء كبار في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وحزب الله اللبناني.

وأغلقت دول في الشرق الأوسط، منها الأردن، مجالاتها الجوي في وقت سابق هذا العام وسط وقوع هجمات على إسرائيل.

(رويترز)