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مصر..تظاهرات حاشدة في العريش للتضامن مع غزة ورفض محاولات إسرائيل لتهجير الفلسطينيين  

منذ 36 دقيقة

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العريش (مصر) خرج آلاف المتظاهرين في ميادين وشوارع العريش بشمال سيناء حاملين أعلام مصر وفلسطين، وهم يرددون الهتافات التي تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة.

وقال شهود عيان إن المتظاهرين عبروا، أيضاً، عن الغضب والرفض للمحاولات الإسرائيلية  لتوطين الفلسطينيين في سيناء  وتهجيرهم من قطاع غزة، وإزاء القصف الإسرائيلي المتواصل على غزه وآخرها استهداف مستشفى المعمداني الذي راح ضحيته مئات القتلى والمصابين.

وصرح اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء بأن  الجماهير خرجت في العريش في تظاهرات حاشده للتضامن مع غزة والشعب الفلسطيني وكذلك لرفض دعوة إسرائيل لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

(د ب أ)

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