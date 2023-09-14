مصر تعتزم الدعوة لاجتماع وزراء خارجية دول جوار السودان بنيويورك الأسبوع المقبل

القاهرة: بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الخميس، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن عددا من القضايا الإقليمية الهامة، وعلى رأسها الأزمة السودانية والوضع فى ليبيا.
وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية المصرية، بأن شكري استعرض خلال الاتصال الجهود المصرية للتعامل مع الأزمة السودانية بشقيها السياسى والإنسانى، وكذا جهود دول جوار السودان من خلال وضع الآليات التنفيذية لخطة العمل التى تم طرحها على قادة دول الجوار.
وكشف شكري اعتزام مصر الدعوة لاجتماع لوزراء خارجية دول الجوار على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الأسبوع المقبل.
وأعرب بلينكن في هذا الإطار، عن تقدير بلاده للدور الهام الذي تضطلع به مصر فى تعزيز السلم والأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط وإفريقيا.
كما تطرق الحديث للوضع فى ليبيا وما شهدته مؤخراً من مأساة إنسانية، حيث استعرض شكري جهود مصر الجارية من أجل دعم جهود إغاثة الشعب الليبي والمواطنين المصريين في المناطق الليبية المنكوبة.
(د ب أ)
مصر العظيمة….مصر محمد علي والظاهر بيبرس ضاعت والله أعلم حترجع ثاني وإلا لا….!!!
وإلي متأكد منه انها لن تعود إلا اذا رحل العسكر إلي دمروها وخربوها وجوعوا شعبها منذ انقلاب 1954…!!!
السودان وليبيا هما العمق الاستراتيجي لمصر..!!!
العسكر في مصر فرط في نصف السودان والآن حرب أهلية بجنبه وأهله واصهارو يتقاتلون وهو يتفرج…بل واغلق الحدود في وجههم وفرض التأشيرة عليهم….!!!
وفي ليبيا أخذ يتفرج على الناتو وهو يستبيح البلد ويغتال رئيسهم…وماكفاشو….فأخذ يتعاون ويدعم المجرم حفتر على تقسيم ليبيا ومحاصرة العاصمة طرابلس….والآن يرسل جيشه ويقتحم الحدود دون إذن الحكومة الشرعية في طرابلس بحجة التدخل لاغاثة درنة الجريحة….!!!
أنتم من دمرتم مصر والسودان وليبيا والعراق..!!
السودان الجريحة لاتريد اجتماعاتكم…!!!
ارفعوا ايديكم عن السودان واتركوا شهبه يقرر مصيره بنفسه…!!!