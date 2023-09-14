مصر تعتزم الدعوة لاجتماع وزراء خارجية دول جوار السودان بنيويورك الأسبوع المقبل

القاهرة: بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الخميس، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن عددا من القضايا الإقليمية الهامة، وعلى رأسها الأزمة السودانية والوضع فى ليبيا.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية المصرية، بأن شكري استعرض خلال الاتصال الجهود المصرية للتعامل مع الأزمة السودانية بشقيها السياسى والإنسانى، وكذا جهود دول جوار السودان من خلال وضع الآليات التنفيذية لخطة العمل التى تم طرحها على قادة دول الجوار.

وكشف شكري اعتزام مصر الدعوة لاجتماع لوزراء خارجية دول الجوار على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الأسبوع المقبل.

وأعرب بلينكن في هذا الإطار، عن تقدير بلاده للدور الهام الذي تضطلع به مصر فى تعزيز السلم والأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط وإفريقيا.

كما تطرق الحديث للوضع فى ليبيا وما شهدته مؤخراً من مأساة إنسانية، حيث استعرض شكري جهود مصر الجارية من أجل دعم جهود إغاثة الشعب الليبي والمواطنين المصريين في المناطق الليبية المنكوبة.

(د ب أ)