مصر تعلن إحباط ثاني محاولة تهريب مخدرات على الحدود مع قطاع غزة

القاهرة- “القدس العربي”: خلال أقل من 48 ساعة، أعلن الجيش المصري إحباط عمليتي تهريب مخدرات على الحدود المصرية الفلسطينية.

وقال المتحدث العسكري المصري، في بيان مقتضب اليوم الخميس، إن 3 مهربين قتلوا في مواجهات مع عناصر الجيش المصري على الحدود المصرية الفلسطينية.

وأضاف أنه استكمالا لجهود العناصر الأمنية المسؤولة عن تأمين خط الحدود الدولية المصرية على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقى، تم إحباط محاولة تهريب للمواد المخدرة تقدر بحوالي 300 كيلوغرام.

وختم بيانه بأن القوات المسلحة تؤكد على استمرار جهودها بكل يقظة في تأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وتعد هذه ثاني محاولة تهريب يعلن الجيش المصري إحباطها على الحدود المصرية الفلسطينية خلال أيام، حيث سبق وأعلن الجيش إحباط محاولة، الثلاثاء الماضي، والقبض على 6 مهربين، في وقت اعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الاشتباك مع 20 مشتبها بهم عبروا الحدود المصرية وإصابة مجندة في الاشتباكات.

إلى ذلك، نقلت قناة القاهرة الإخبارية نفي مصدر أمني ما ذكرته مصادر إعلامية إسرائيلية حول إطلاق طائرة بدون طيار من سيناء باتجاه ميناء إيلات.