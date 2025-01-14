مصر تعلن استعدادها لاستضافة مؤتمر دولي لإعمار غزة

القاهرة: كشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الثلاثاء، أن بلاده مستعدة لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في قطاع غزة، وذلك بعد وقف إطلاق النار المرتقب.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي بالقاهرة جمع عبد العاطي ووزير خارجية لوكسمبورغ زافيير بيتل، بعد أن قالت قطر إن مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس في “التفاصيل النهائية” وأنها بلغت أقرب نقطة لإعلان اتفاق.

وقال عبد العاطي: “مصر مستعدة حينما تحين الظروف بعد وقف إطلاق النار في غزة بأن تستضيف مؤتمرا دوليا لإعادة الإعمار بالقطاع”، بحسب ما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية الخاصة.

وأضاف أنه “حان الوقت لتوافر الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة”.

والاثنين، قالت مصادر فلسطينية مفضلة عدم الكشف عن هويتها، إن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بقطاع غزة “شبه جاهز وتوقيعه قد يكون قبل الجمعة”.

وقالت المصادر إن “الوضع شبه جاهز، في حال سارت الأمور على ما هي حاليا، والتوقيع غالبا الجمعة أو حتى قبلها”.

(الأناضول)