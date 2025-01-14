مصر تعلن استعدادها لاستضافة مؤتمر دولي لإعمار غزة

القاهرة: كشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الثلاثاء، أن بلاده مستعدة لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في قطاع غزة، وذلك بعد وقف إطلاق النار المرتقب.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي بالقاهرة جمع عبد العاطي ووزير خارجية لوكسمبورغ زافيير بيتل، بعد أن قالت قطر إن مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس في “التفاصيل النهائية” وأنها بلغت أقرب نقطة لإعلان اتفاق.
وقال عبد العاطي: “مصر مستعدة حينما تحين الظروف بعد وقف إطلاق النار في غزة بأن تستضيف مؤتمرا دوليا لإعادة الإعمار بالقطاع”، بحسب ما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية الخاصة.
وأضاف أنه “حان الوقت لتوافر الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة”.
والاثنين، قالت مصادر فلسطينية مفضلة عدم الكشف عن هويتها، إن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بقطاع غزة “شبه جاهز وتوقيعه قد يكون قبل الجمعة”.
وقالت المصادر إن “الوضع شبه جاهز، في حال سارت الأمور على ما هي حاليا، والتوقيع غالبا الجمعة أو حتى قبلها”.
(الأناضول)
كعكة غزة ستسيل لعاب عرب التطبيع والتنسيق والاتفاقيات العبثية مع عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🔥
بعد مشاركة السيسي في حصار اهل غزة وقتلهم وتجويعهم وسرقة ملايين الدولارات رشاوي من اجل اخراجهم من معبر رفح، نقول لا والف لا لمكافئته على جرائمه بحق اهل غزة.
اي موءتمر لا عادة إعمار غزة يجب ان يكون في دولة غنية غير محتاجة كقطر.
من يوافق السيسي على الانتفاع من محنة غزة (السلطة والنظام الأردني) فهو شريك في جراءمه ولن يناله من الرز إلا الخيبة.
ابق بعيدا يا استاذ غزة لها ناسها و اهلها و محبيها للقيام بهذا الامر
ماذا فعلتم لاهل غزة عندما كانوا في الشدة ؟ لا يسيل لعابكم حول التعمير و لا استضافة اي مؤتمر حول غزة
كون بلد ما على استعداد لاِستضافة مؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في قطاع غزة لا يعني قدرة هذا البلد على القيام بالخدمات الفندقيه والامنيه للمشاركين . اساس قدرة الدوله على الاستضافه والمشاركه ان يكون لديها مؤسسات ماليه قادره على التعامل مع مثل هذا الامر وأن يكون لها انفتاح اعلامي عالمي . كيف يكون لمصر مثل هذا الامر ومؤسساتها الماليه ليس لها اي سمعه عالميه وانفتاحها على العالم الخارجي اعلامياً غير موجود . الاعلام المصري كبير في حجمه معدوم في مصداقيته , اِنه لا يُخاطب الا نفسه . يا اهل مصر خليكوا في امجاد البريكس
……هكذا من دون خجل, يتطاول السيسي ويتطفل وكأن الناس تنسى مواقف الخزي والعار والمشاركة في اللإبادة في غزة……هل تقتصر مشاركة مصر بهذا الموقف الهزلي؟
الأفضل لَنا كفلسطينيين وللأخوة المصريين إبعاد نظام السيسي
إلا مصر السيسي
“وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين” صدق الله العظيم.
الجميع في مصر والعالم العربي والعالم بما فيه البنك الدولي يعرف أن الأقتصاد المصري لديه ازمه كبيره استعصى حلها على مدى سنوات والسبب الأكبر كان الفساد من قبل النظام ورجاله من عسكر ومدنيين . استفاد وأثرى الكثير من رجال النظام من الحرب على غزه عن طريق الرشاوي وسرقة المعونات وتم الكشف أنها تباع في الأسواق المصريه لحساب قادة الجيش واللواءات والضباط من العسكر . حاليا تدور في الأفق فرصه أخرى أكبر للإستفاده من اعمار غزه لضخ أموال جديده في جيوب النظام المصري ومؤيدوه .