مصر تعلن الحداد 3 أيام وتقديم دعم بحري وجوي للمغرب وليبيا

أعلنت الرئاسة المصرية، الثلاثاء، الحداد ثلاثة أيام تضامنا مع المغرب وليبيا اللذين يواجهان تداعيات كارثتي الزلزال والإعصار، موجهة الجيش بتقديم دعم فوري بحرا وجوا.

جاء ذلك عقب اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع عدد من قادة الجيش، وفق بيان لرئاسة الجمهورية.

والأحد، اجتاح الإعصار المتوسطي “دانيال” عدة مناطق شرقي ليبيا، مسفرا عن أضرار بالغة في الأرواح والممتلكات، وذلك بعد يومين من زلزال مدمر ضرب مدنا في المغرب وأسفر عن 2862 وفاة حتى أمس الاثنين.

وقال البيان المصري، إن السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، التقى “صباح الثلاثاء بعدد من قادة الجيش”.

وقدم السيسي، وفق البيان، “التعازي باسمه واسم الشعب المصري، في ضحايا الكارثة الإنسانية في المغرب وليبيا”.

وقرر “إعلان الحداد ثلاثة أيام في مصر تضامناً مع الأشقاء في المغرب وليبيا، في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا”.

ووجه السيسي “القوات المسلحة بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية، جواً وبحراً، للأشقاء في ليبيا والمغرب”، وفق البيان.

(الأناضول)