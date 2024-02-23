مصر تعلن عن استثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار الدولار تأمل أن تعزز النقد الأجنبي

■ القاهرة – وكالات: قالت مصر أمس الجمعة إنها وقعت اتفاقا مع الإمارات لتطوير منطقة مميزة على الساحل الشمالي على البحر المتوسط سيُدّشر للبلد المثقل بالديون استثمارات بقيمة 35 مليار دولار على مدار الشهرين المقبلين.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحافي إن الاتفاق المبرم مع «شركة القابضة (إيه.دي.كيو)»، أصغر صناديق الاستثمار السيادية الثلاثة الرئيسية في أبوظبي، يهدف إلى تطوير شبه جزيرة رأس الحكمة، وقد يُدِّر في النهاية ما يصل إلى 150 مليار دولار.

ووقع الاتفاق من الجانب المصري وزير الإسكان عاصم الجزار، ومن الجانب الإماراتي وزير الاستثمار محمد السويدي.

ووجه رئيس الوزراء المصري الشكر إلى «القيادة السياسية للدولتين على دعمهم لتنفيذ هذا المشروع في وقت قياسي».

وأوضح أن المشروع يتضمن إقامة فنادق ومنتجعات سياحية، ومشروعات ترفيهية، ومنطقة للمال والأعمال، وإنشاء مطار دولي جنوب مدينة مطروح.

ولفت إلى أنه ستكون هناك تنمية متكاملة لمنطقة رأس الحكمة في كل المجالات، متوقعاً أن يساهم ذلك في استقطاب نحو 8 ملايين سائح سنوياً.

وعن التفاصيل المالية للمشروع، تحدث مدبولي عن شقين «الأول يتمثل في استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار، تتلقى مصر دفعة أولى منه بقيمة 15 مليار دولار خلال شهرين، ثم يعقب ذلك بشهرين دفعة ثانية بقيمة 20 مليار دولار».

وأشار في هذا الصدد إلى أن «الجانب الإماراتي سيضخ خلال مدة تنفيذ المشروع (لم يحددها) ما لا يقل عن 150 مليار دولار». وأضاف أن الشق الثاني يتمثل في أرباح المشروع، حيث سيكون نصيب الدولة المصرية منه نحو 35 في المئة.

وذكر مدبولي أن «المشروع يتضمن تأسيس شركة مساهمة مصرية (مسؤولة عنه) باسم رأس الحكمة». ولفت إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستمثل الجانب المصري في المشروع، بينما ستمثل شركة أبوظبي التنموية القابضة الجانب الإماراتي.

وموجهاً رسالة طمأنة للمقيمين على الأراضي المخصصة للمشروع، أكد مدبولي أن الدولة «ملتزمة بتعويض كامل نقداً وعيناً»، لافتاً إلى أنه تم حصر جميع المتواجدين على الأرض بجانب حصر المباني والأراضي الزراعية. وذكر أن الدولة ستنشئ تجمعات سكنية لهؤلاء قرب موقع المشروع لنقلهم إليها لكي يكونوا في نفس المكان لأنه من المتوقع أنهم هم المستفيدون، استفادة مباشرة من عملية التنمية بالمنطقة، من خلال توفير فرص العمل. وقفزت السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار أمس الجمعة قبيل الإعلان عن الاتفاق وواصلت تقدمها حتى بعد الظهر.

وأظهرت بيانا» تريدويب» أن السندات الأطول أجلا حققت أكبر مكاسب، إذ ارتفعت السندات المستحقة في 2047 أو ما بعدها بأكثر من ثلاثة سنتات ليجري تداولها بين 66.6 و70.2 سنت، وهو أعلى مستوى لها في نحو عام.

وتقع رأس الحكمة على بعد نحو 200 كيلومتر غربي الإسكندرية في منطقة منتجعات سياحية راقية وشواطئ تشتهر بالرمال البيضاء يقصدها الأثرياء المصريون خلال أشهر الصيف.

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية تشهد نقصاً مزمناً في العملة الأجنبية، مما أدى إلى ضغوط مستمرة على الجنيه المصري، وعلى الإنفاق الحكومي، والشركات المحلية.

وارتفع التضخم إلى مستويات قياسية في الصيف الماضي، كما أن عبء الديون آخذ في الارتفاع، فيما يتفاقم نقص العملات الأجنبية بسبب تراجع إيرادات قناة السويس في أعقاب هجمات الحوثيين على الشحن في البحر الأحمر.

هجمات المسلحين الحوثيين على الشحن في البحر الأحمر.

ومنذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في عام 2013، قدمت دول الخليج عشرات المليارات من الدولارات إلى مصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.

لكن حزم المساعدات هذه توقفت إلى حد كبير في العامين الماضيين، واختارت دول الخليج ربط الدعم بإصلاحات السوق الحرة والحصول على استثمارات مربحة في بعض من أكبر الأصول قيمة في مصر.

وزادت الأزمة الاقتصادية من الضغوط المفروضة على القيادة المصرية ودفعتها للتحرك وتقليص مشاريع البنية التحتية الضخمة، إحدى السمات المميزة لحكم السيسي، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة.

وتعاني مصر من نقص مزمن في العملة الأجنبية، مما أدى إلى ضغوط مستمرة على الجنيه المصري، وعلى الإنفاق الحكومي، والشركات المحلية.

وارتفع التضخم إلى مستويات قياسية في الصيف الماضي، كما ان عبء الديون آخذ في الارتفاع، فيما يتفاقم نقص العملات الأجنبية بسبب فقدان الإيرادات من قناة السويس في أعقاب هجمات الحوثيين على الشحن في البحر الأحمر.

ومع ذلك، يواصل السيسي التأكيد على أن المشروعات الضخمة هذه ستجلب استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات، وستوفر آلافا من فرص العمل.

وتعثرت حزمة دعم مالي قيمتها ثلاثة مليارات دولار أبرمتها مصر مع «صندوق النقد الدولي» في ديسمبر/كانون الأول 2022، بعدما أحجمت مصر عن تنفيذ تعهدها بالانتقال إلى نظام مرن لسعر الصرف وأيضاً نتيجة بطء التقدم في بيع أصول حكومية.

وقال صندوق النقد أمس الأول إن المحادثات مع مصر لتعزيز برنامج قرض من الصندوق تحرز تقدماً ممتازاً، وإن البلاد تحتاج إلى «حزمة دعم شاملة للغاية» للتعامل مع التحديات الاقتصادية، ومنها الضغوط التي تفرضها الحرب في غزة.

وقالت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، في مؤتمر صحافي إن فريق الصندوق والسلطات المصرية اتفقوا على العناصر الرئيسية في تعديل البرنامج في إطار المراجعتين الأولى والثانية اللتين تم دمجهما لقرض مصر الحالي البالغ ثلاثة مليارات دولار وإن «السلطات عبرت عن التزام قوي» بها.

وأحجمت كوزاك عن مناقشة تفاصيل الحزمة المصرية لأن المفاوضات ما زالت مستمرة.

ورداً على سؤال حول تأثير التحديات التي يفرضها الدخول المتوقع للاجئين من غزة إلى مصر على المحادثات، قالت كوزاك «هناك حاجة إلى حزمة دعم شاملة للغاية لمصر، ونعمل عن كثب شديد مع كل من السلطات المصرية وشركائها لضمان ألا يكون لدى مصر أي احتياجات تمويل متبقية وأيضاً لضمان قدرة البرنامج على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي في مصر».

وأوضح صندوق النقد في وقت لاحق في بيان له أن حزمة السياسات الشاملة «ستدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي» في مصر.

وقلص «صندوق النقد الدولي» في يناير/كانون الثاني توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2024 إلى 2.9 في المئة، بانخفاض 0.5 نقطة مئوية عن توقعاته في أكتوبر/تشرين الأول، بسبب الآثار الاقتصادية السلبية للحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس). وانخفضت توقعات النمو في مصر لعام 2024 بنحو 0.6 نقطة مئوية إلى ثلاثة في المئة.

وقالت كوزاك إن الصندوق يواصل مراقبة ما يترتب على الهجمات بالبحر الأحمر من أثر اقتصادي على كل من قناة السويس وحركة الشحن في البحر الأحمر التي تحول التدفقات التجارية من القناة إلى طريق رأس الرجاء الصالح في جنوب القارة الأفريقية، مما يستهلك وقتا أطول وكلفة أكبر في الرحلات بين أوروبا وآسيا.

تشير منصة بيانات «بورت واتش» التابعة للصندوق إلى أن حركة الشحن عبر قناة السويس في الأيام السبعة المنتهية في 13 فبراير/شباط انخفضت 55 في المئة عن الفترة نفسها من العام السابق، بينما زادت حركة الشحن حول رأس الرجاء الصالح نحو 75 في المئة.

وقالت كريستالينا جورجييفا مديرة الصندوق في وقت سابق من الشهر الجاري إن مصر كانت تجمع قبل الحرب نحو 700 مليون دولار شهريا من رسوم عبور قناة السويس، وتخسر الآن «مئات الملايين من الدولارات» شهرياً بسبب