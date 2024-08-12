مصر.. تعيين نظير عياد مفتيا جديدا للبلاد

القاهرة: قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، تعيين الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية نظير عياد، مفتيا جديدا للبلاد لـ4 سنوات.

جاء ذلك وفق قرار جمهوري أصدره السيسي، بحسب بيان لمشيخة الأزهر التي يتبع لها مجمع البحوث.

وأفاد الأزهر، في البيان ذاته، بأن السيسي، “أصدر قرارًا جمهوريًّا بتعيين نظير محمد عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، مفتيًا للجمهورية، لـ4 سنوات بناءً على ترشيح من شيخ الأزهر أحمد الطيب”، دون تفاصيل أكثر.

ووفق سيرة ذاتها نقلته وسائل إعلام محلية، فإن نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، وأستاذ العقيدة والفلسفة، ووكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ (شمال).

ولـعياد، ما يزيد عن 30 مؤلفًا في تخصصات: علم الكلام، الفلسفة والمنطق، الفرق والمذاهب والأديان، التصوف، وبعض العلوم والفنون الأخرى.

وكان شوقي علام، يشغل منصب مفتى مصر منذ مارس/ آذار 2013 حتى إعلان القرار.

وتنص لائحة اختيار المفتي على أن يعرض شيخ الأزهر اسم المرشح عقب عدة إجراءات على رئيس البلاد لإعمال اختصاصه في إصدار قرار تعيين المفتي.

(الأناضول)