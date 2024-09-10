مصر تكتسح بتسوانا برباعية في ليلة تألق صلاح

فرانسيس تاون: اكتسح منتخب مصر مضيفه منتخب بتسوانا 4 /صفر اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وكان محمد صلاح هداف ليفربول الإنكليزي على موعد مع ليلة استثنائية حيث دخل نادي المئة مع منتخب مصر، كما سجل الهدف رقم 58 في مسيرته الدولية، وأصبح الهداف التاريخي لمصر في التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا برصيد 19 هدفا.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الفراعنة بهدفين حملا توقيع محمود تريزيغيه المنضم حديثا للريان القطري، في الدقيقتين الخامسة و29.

وفي الشوط الثاني سجل صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 56 ثم أكمل مصطفى فتحي الرباعية في الثواني الأخيرة.

وسجل منتخب مصر انتصاره الثاني على التوالي ليرفع رصيده في الصدارة إلى ست نقاط وظلت بتسوانا في قاع الترتيب بدون رصيد.

(د ب أ)