سياسة | عربي | مصر

مصر تمنع السوريين من دخول أراضيها باستثناء حاملي الإقامات المؤقتة

3 - يناير - 2025

تامر هنداوي
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القاهرة- “القدس العربي”:

أبلغت السلطات المصرية، شركات السفر والطيران العاملة في مصر، بعدم السماح لأي راكب سوري بالصعود على الرحلات المتجهة إلى مصر، باستثناء حاملي الإقامات المؤقتة التي لا تشمل السياحة.

هذا القرار هو الثاني الذي تصدره السلطات المصرية خلال شهر، بعد سيطرة المعارضة على العاصمة دمشق، وهروب بشار الأسد إلى موسكو.

وقبل أسبوعين، منعت مصر دخول السوريين الحاملين للإقامات الأوروبية والأمريكية والكندية، إلا بعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة.

كما تم فرض حظر على دخول حاملي تأشيرات شنغن، إضافة إلى السوريين المتزوجين من مصريين، إلا في حال الحصول على تصريح أمني.

الأسبوع الماضي، غادر أول فوج من السوريين العائدين إلى بلادهم ميناء نويبع البحري المصري على متن عبّارة.

وضم الفوج 40 شخصاً، قامت شركة “جيت” الأردنية بنقلهم عبر حافلات من أماكن إقامتهم في القاهرة إلى الميناء، بعد إنهاء كافة إجراءات التفتيش والجوازات، وجرى نقلهم إلى العبارة التي نقلتهم إلى ميناء العقبة الأردني، ومن ثم إلى معبر جابر بين الجانبين الأردني والسوري، والعودة إلى ديارهم.

واستقبلت مصر منذ عام 2011 آلاف السوريين، في وقت تتضارب الأعداد الرسمية المعلنة حول أعداداهم. وتقدر الحكومة المصرية أعدادهم بأكثر من مليون شخص، وتقول مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أعداد السوريين المسجلين لديها في مصر تصل إلى 15733 شخص.

ويتحدث المسؤولون المصريون عن أن الفرق بين العددين مرتبط بالتفرقة بين طالبي اللجوء والمهاجرين الذين حصلوا على تأشيرة إقامة في البلاد.

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 3, 2025 الساعة 1:34 م

    هذا والله منتهى الظلم والغطرسة، فما ذنب الشعب السوري المقهور المطحون هذي عقود وعقود، أن يحرم من دخول مصر، وقد قال تعالى : ادخلوا مصر ان شاء الله آمنين 😓

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  2. يقول ابو عمر:
    يناير 3, 2025 الساعة 1:37 م

    والله في عصر هذا الفرعوني لم ادخل مصر حتى ولو اعطوني الأهرامات كلها.

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  3. يقول مجتهد:
    يناير 3, 2025 الساعة 2:29 م

    بالناقص! لن أزور مصر بعد الآن ولا تستحق أن أصرف مليم فيها.

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    1. يقول عربي حر:
      يناير 3, 2025 الساعة 10:37 م

      ادخلوا مصر أمين. أهلا بالجميع في المحروسه أم الدنيا. أهلا للعمل والتعليم والبناء. مصر بلد الامن والامان ترحب بالجميع ولكن هناك بعض الضرورات والمبررات للحفاظ علي الامن والامان وسط منطقه تعج بالمشاكل والحروب النزاعات. ومصر ليست بحاجه إلي أحد. السوريين لم يجدوا بلدا رحب بهم و استقبلهم وعاملهم أفضل معاملة بشهاده السوريين أنفسهم. لا داعي للمزايده والمكابره. شكرا والحديث بقية

  4. يقول Dr. Walid Khier:
    يناير 4, 2025 الساعة 9:51 ص

    السيسى يعتقد أن مصر الجنة التى يرتمى السوريون على اعتابها فيمنع و يمنح…..إذا كنا نحن المصريين ندخلها مضطرين. و عموما حرمت نفسك يا سيسى من سبوبة

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  5. يقول Enas Akeel:
    يناير 4, 2025 الساعة 1:54 م

    هل يستطيع السوري حامل الجنسية الأوربية الدخول لمصر

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