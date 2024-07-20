مصر تنفي استخدام نتنياهو مطار العريش في زيارته إلى رفح

نتنياهو يتحدث مع جنود الاحتلال في الجانب الفلسطيني من معبر رفح

القاهرة- “القدس العربي”:

نفى مصدر مصري رفيع المستوى استخدام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مطار العريش في زيارته إلى مدينة رفح.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن المصدر قوله: لا صحة شكلا وموضوعا للأنباء المتداولة في بعض المواقع الإخبارية حول قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي، باستخدام مطار العريش الدولي.

وأضاف أن وسائل الإعلام الإسرائيلية لا تزال تمارس أكاذيبها للتغطية على فشل حكومتها في إدارة ملف غزة.

وشدد المصدر على أن مصر تجدد تأكيدها لجميع الأطراف على ضرورة التوصل لاتفاق نهائي بشأن إقرار الهدنة في غزة.

وكانت زيارة نتنياهو محور فيلادلفيا على الحدود المصرية، وتحدثه لجنود الاحتلال في الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري الخميس الماضي، أثارت ردود فعل غاضبة على المستوى الشعبي في مصر.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي زار الخميس الماضي، محور فيلادلفيا على حدود قطاع غزة مع الأراضي المصرية كما زار الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري لأول مرة منذ سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلية عليه في 7 مايو/ أيار الماضي.

وتزامنت زيارة نتنياهو إلى معبر رفح من الجانب الفلسطيني، مع تواصل أزمة المساعدات الإنسانية في ظل سيطرة الاحتلال على المحور الحدودي مع قطاع غزة والجانب الفلسطيني من معبر رفح.

وعلى مدار الأيام الماضية عادت شاحنات المساعدات التي أرسلها الهلال الأحمر المصري إلى معبر كرم أبو سالم دون تفريغ حمولتها.

ومعبر رفح مغلق منذ اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي المحور الحدودي من الجانب الفلسطيني في 7 مايو/ أيار الماضي، وكانت مصر أعلنت رفضها التنسيق مع إسرائيل بشأن المعبر، وأوقفت دخول المساعدات لحين انسحاب قوات الاحتلال منه.

وأواخر شهر مايو/ أيار الماضي، اتفق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والأمريكي جو بايدن، على إرسال مساعدات إنسانية ووقود بشكل مؤقت من معبر كرم أبو سالم، لحين التوصل لآلية لإعادة فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وتتكدس الآلاف من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية المختلفة أمام معبر رفح وفي شوارع وميادين مدن العريش ورفح والشيخ زويد، وأن كميات كبيرة من المساعدات تتعرض يوميا للتلف نتيجة تعرضها للعوامل الجوية والأتربة وحرارة الشمس.