سياسة | عربي | مصر

مصر تنفي مزاعم تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل

25 - مارس - 2025

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القاهرة: أكدت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية عدم صحة المزاعم التي تداولتها بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن تقديم مصر مساعدات عسكرية لإسرائيل.
وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي، أن “هذه الادعاءات تأتي ضمن حملة لنشر الأكاذيب حول المواقف المصرية منذ الإطاحة بحكم الجماعة الإرهابية (في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في البلاد)”.
وأكد البيان أن الموقف المصري من “العدوان” على غزة ثابت وواضح، حيث “بذلت مصر جهودا متواصلة لدعم الفلسطينيين عبر تقديم أكثر من 75% من المساعدات الإنسانية، واستقبال الجرحى للعلاج، إضافة إلى دورها القيادي في رفض محاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة”.
وشددت الهيئة على أن مصر، التي تقود الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب وتدعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، تظل ملتزمة بمبادئها الثابتة في دعم الحقوق الفلسطينية و”رفض الاحتلال والعدوان”.
(د ب أ)

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  1. يقول سعيد:
    مارس 26, 2025 الساعة 4:16 ص

    يقال أن جهاز المخابرات العسكرية في مصر تعاونت مع إسرائيل في العثور على موقع يحيي السنوار
    و هذا الخبر إن كان صحيحاً فليس مستبعداً من حكومة السيسي

    رد
    1. يقول فصل الخطاب:
      مارس 26, 2025 الساعة 9:08 م

      هذا الخبر صحيح ومؤكد،. لقد تم استدراج الشهيد المغدور يحي السنوار بالفعل وحقيقة والتاريخ سيفصح عن ذلك يا مالك

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