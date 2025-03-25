مصر تنفي مزاعم تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل

القاهرة: أكدت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية عدم صحة المزاعم التي تداولتها بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن تقديم مصر مساعدات عسكرية لإسرائيل.

وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي، أن “هذه الادعاءات تأتي ضمن حملة لنشر الأكاذيب حول المواقف المصرية منذ الإطاحة بحكم الجماعة الإرهابية (في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في البلاد)”.

وأكد البيان أن الموقف المصري من “العدوان” على غزة ثابت وواضح، حيث “بذلت مصر جهودا متواصلة لدعم الفلسطينيين عبر تقديم أكثر من 75% من المساعدات الإنسانية، واستقبال الجرحى للعلاج، إضافة إلى دورها القيادي في رفض محاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة”.

وشددت الهيئة على أن مصر، التي تقود الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب وتدعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، تظل ملتزمة بمبادئها الثابتة في دعم الحقوق الفلسطينية و”رفض الاحتلال والعدوان”.

(د ب أ)