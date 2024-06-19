مصر تنفي موافقتها على المشاركة بقوة أممية تدير معابر غزة

القاهرة: نفى مصدر مصري رفيع، الأربعاء، صحة الأنباء المتداولة عن موافقة القاهرة على المشاركة بقوة عربية تابعة للأمم المتحدة للسيطرة على معابر قطاع غزة.

جاء ذلك بحسب ما نقلته قناة “القاهرة الإخبارية” عن مصدر وصفته بأنه رفيع المستوى، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وقال المصدر: “لا صحة لما تردده بعض المواقع الإخبارية بشأن موافقة مصر المشاركة في قوة عربية تابعة للأمم المتحدة للسيطرة على المعابر مع قطاع غزة”.

ومنذ 7 مايو/ أيار الماضي تسيطر إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، ما دفع القاهرة لتعليق التنسيق بشأنه لعدم “شرعنة” احتلاله، وتمسكها بعودة الإدارة الفلسطينية لإدارته كما ينص اتفاق المعابر الموقع عام 2005.

وبسبب غلق إسرائيل للمعابر وتعطيلها يشهد القطاع أزمة إنسانية طاحنة، وسط تقديرات أممية، بأن غزة قد تشهد منتصف يوليو/ تموز المقبل مجاعة.

وأكدت الهيئة العامة للمعابر والحدود بغزة في مايو/ أيار الماضي إن معابر القطاع “لا تزال مغلقة”.

يأتي ذلك بينما تواصل إسرائيل حربا مدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 122 ألف شهيد وجريح فلسطيني، ما أدخل تل أبيب في عزلة دولية وتسبب بملاحقتها قضائيا أمام محكمة العدل الدولية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

(الأناضول)