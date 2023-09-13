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مصر تهزم الجزائر وتتوج ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة

منذ 41 دقيقة

الصورة من حساب الاتحاد المصرى للكرة الطائرة بتويتر

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القاهرة: توج منتخب مصر للرجال للكرة الطائرة بلقب كأس الأمم الإفريقية، التي أقيمت بالعاصمة المصرية القاهرة، للمرة التاسعة في تاريخه.
وتغلب المنتخب المصري 3 / 1 على نظيره الجزائري، في المباراة النهائية للمسابقة القارية، حيث جاءت نتائج الأشواط 25 – 22، 25 – 18، 25 – 20، 25 – 22، ليثأر منتخب الفراعنة من خسارته صفر / 3 أمام المنافس ذاته في مرحلة المجموعات بالنسخة الحالية للبطولة.
وبذلك، استعاد المنتخب المصري لقب المسابقة، الغائب عن خزائنه منذ 8 أعوام، فيما قلص الفارق الذي يفصله عن المنتخب التونسي، متصدر قائمة المنتخبات الأكثر تتويجا بالبطولة، إلى لقبين فقط.
في المقابل، تجمد رصيد ألقاب المنتخب الجزائري في أمم إفريقيا عند لقبين، حيث كان منتخب (محاربو الصحراء) يأمل في التتويج باللقب الذي حصل عليه عامي 1991 و1993 .
وكان منتخبا مصر والجزائر ضمنا التأهل لبطولة العالم المقبلة للكرة الطائرة، التي تجرى عام 2025، بعدما صعودهما للمباراة النهائية في أمم إفريقيا.
(د ب أ)

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