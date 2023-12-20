مصر تواجه ضغوطاً وخيارات اقتصادية مؤلمة بعد إعادة انتخاب السيسي

■ القاهرة – رويترز: يضع التدهور المستمر لاقتصاد مصر حكومتها تحت ضغوط لاتخاذ إجراءات طال انتظارها عقب الانتخابات الرئاسية، وفي مقدمتها تخفيض قيمة العملة ورفع أسعار الفائدة إلى جانب تسريع مبيعات الأصول الحكومية.

ويرى محللون أن الحكومة أرجأت الخطوات المؤلمة إلى ما بعد فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية ثالثة مدتها ست سنوات في انتخابات جرت بين 10 و12 ديسمبر/كانون الأول ولم تشهد أي منافسين جديين وخيمت عليها الحرب في غزة.

ويتحول التركيز الآن إلى كيفية التعامل مع العملة الوطنية (الجنيه) المبالغ في تقدير قيمتها والتضخم شبه القياسي والديون الهائلة المحلية والأجنبية على حد سواء.

وقال سايمون وليامز، من بنك «إتش.إس.بي.سي» البريطاني العالمي «هناك كثير من الخيارات الكبيرة التي يتعين على الحكومة الإقدام عليها، لكن عملة موثوقاً بها هي المفتاح لتحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي».

وكان الدولار يبلغ 29 جنيهاً مصرياً في السوق السوداء قبل عام، ولكنه يُباع الآن بأكثر من 50 جنيهاً، مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 30.85 جنيه.

خفض الجنيه ورفع الفائدة وتسريع مبيعات الأصول العامة

وتتوقع أسعار صرف العملات الأجنبية الآجلة، التي تتنبأ بمكانة الجنيه في أواخر يناير/كانون الثاني، أن يسجل 35 جنيها للدولار، بينما تلك التي تنظر إلى العام المقبل فتضعه عند ما يقرب من 50 جنيهاً.

ودفع عدم اليقين بشأن أسعار الصرف المصريين في الخارج إلى الإحجام عن إرسال ما يجنونه إلى الوطن بالطرق الرسمية، مما عصف بمصدر رئيسي للنقد الأجنبي. وانخفضت التحويلات بنحو 10 مليارات دولار إلى 22 مليار دولار خلال 12 شهراً حتى نهاية يونيو/حزيران 2023.

وقال وليامز «التحويلات تتعلق بالشعور وليس المستوى. يجب إقناع المصريين بأن العملة مستقرة الآن. يجب أن تكون لديهم ثقة في قيمتها. وإذا حدث ذلك فمن الممكن أن تعود التحويلات بسرعة نسبياً».

ونفذت السلطات ثلاثة تخفيضات حادة لقيمة العملة منذ أوائل عام 2022، لكنها عادت في كل مرة إلى تثبيت السعر، على الرغم من التعهدات المقدمة لـ»صندوق النقد الدولي» بالتحول إلى نظام مرن بشكل دائم (أي عدم تحديد سعر رسمي و وإبقاء ذلك للسوق).

وقال قسم الأبحاث في بنك «مورغان ستانلي» الاستثماري الامريكي في مذكرة «نعتقد أن تعديلا على خطوات هو الأرجح على المدى القصير، بدلا من الانتقال إلى ترتيب تعويم». يذكر أن الدولار كان يساوي في النصف الثاني من ستينيات القرن الماضي 33% جنيه مصري بالسعر الرسمي، وكان يصل إلى جنيه واحد في السوق السوداء في حالة مبادلة ورقة الألف دولار (التي توقف إصدارها رغم أن تداولها ما زال مسموحاً الآن) لأنها كانت مرغوبة جداً للراغبين في إخراج أموالهم من البلاد لسهولة تهريبها.

وتعثرت حزمة مالية بقيمة ثلاثة مليارات دولار تم التوصل إليها مع «صندوق النقد الدولي» قبل عام بسبب عدم سماح مصر بتعويم عملتها أو إحرازها تقدما في ملف بيع أصول الدولة. وأرجأ الصندوق صرف نحو 700 مليون دولار مستحقة في 2023.

غير أن الصندوق قال في وقت سابق هذا الشهر أنه يجري محادثات لتوسيع الحزمة بسبب المخاطر الاقتصادية الناجمة عن الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، ويبدو أنه حوّل تركيزه من سعر الصرف إلى استهداف التضخم.

وقالت كريستالينا جورجيفا مديرة «صندوق النقد الدولي» لشبكة «سكاي نيوز» هذا الشهر «ينصب تركيزنا على جعل الاقتصاد يعمل بأفضل شكل ممكن. وبهذا المعنى، نعم، نعطي الأولوية لمكافحة التضخم ومن ثم بالطبع سننظر إلى سعر الصرف في هذا السياق».

وفي وقت لاحق قالت جولي كوزاك المتحدثة باسم الصندوق أن برنامج مصر يتضمن الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية والمالية، إلى جانب نظام مرن لسعر الصرف «للانتقال تدريجياً إلى نظام فعال لاستهداف التضخم».

وتواجه تدفقات الدولار تهديدات جديدة بعد تأثير الأزمة في غزة على السياحة والهجمات على السفن في البحر الأحمر والتي تمنع بعضها من الإبحار عبر قناة السويس. وحققت مصر بحسب بيانات بنكها المركزي إيرادات بلغت 13.6 مليار دولار من السياحة و8.8 مليار دولار من رسوم قناة السويس في السنة المالية 2022/2023. وتحتاج مصر إلى الدولار لسداد ديونها الخارجية العامة متوسطة وطويلة الأجل، والتي قفزت بمقدار 8.4 مليار دولار في الأشهر الستة حتى الأول من يوليو/تموز إلى 189.7 مليار دولار. ومن المقرر سداد ما لا يقل عن 42.26 مليار دولار من الديون الخارجية في عام 2024. وقدر «صندوق النقد الدولي» في يناير/كانون الثاني العجز التمويلي لمصر على مدى 46 شهرا بنحو 17 مليار دولار.

وتحتاج مصر أيضاً إلى الإفراج عن بضائع متراكمة في الموانئ ودفع متأخرات لشركات النفط الأجنبية والسماح للشركات بإرسال الأموال المستحقة لمكاتبها في الخارج، فضلاً عن تلبية الطلب المتزايد على الواردات.

واعتمدت مصر في السابق على حلفائها الخليجيين الأثرياء للحصول على الدعم. لكن لم يعلن أي منهم تقديم أي مساعدات كبيرة لها خلال الأشهر الماضية.

ولتعويض ذلك لجأت الحكومة إلى منظمات التمويل متعددة الأطراف ومجموعة واسعة من الدول الصديقة لتجمع لأموال هذا العام من اليابان والصين والهند والإمارات.

كما تعتمد مصر على جمع السيولة من حصيلة بيع أصولها الحكومية الذي تعثر كثيراً في السنوات الماضية، لكن بعض المحللين يرون الآن تحولاً.

ووفقا لمحللي بنك «مورغان ستانلي» الاستثماري الأمريكي «حققت مصر تقدماً كبيراً في مبيعات الأصول المملوكة للدولة واجتذبت مستويات عالية تاريخياً من صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وحققت أهدافها المالية في 2022/2023 على الرغم من ارتفاع الإنفاق الحكومي بسبب نمو التضخم وتكاليف الاقتراض».

من جهة ثانية قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أمس الاربعاء أن المحادثات مع صندوق النقد لم تتوقف، مضيفاً أن مصر تعمل معه على وضع خطة زمنية جديدة سيتم الإعلان عنها قريباً.

وأضاف في مؤتمر صحافي أن صندوق الثروة السيادي المصري وقع صفقة لبيع حصة في محفظة تضم سبعة فنادق كبيرة لـ»مجموعة طلعت مصطفى القابضة» المصرية.

وبموجب الصفقة استحوذت المجموعة على 39 في المئة من أسهم الفنادق مع حق رفع الحصة إلى 51 في المئة.

وأوضح مدبولي أن صفقة الاستحواذ تتضمن ضخ استثمارات بالعملة الأجنبية بقيمة نحو 800 مليون دولار.