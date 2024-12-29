مصر توقّع عقدا لإنشاء مصنع لسيارات (إم.جي) باستثمار 135مليون دولار

القاهرة – رويترز: أعلن مجلس الوزراء المصري أمس الأحد توقيع عقد مع شركة سايك موتور الصينية لإنشاء مصنع جديد لتصنيع سيارات (إم.جي) في مصر باستثمارات 135 مليون دولار.

وقال مجلس الوزراء في بيان إنه تم أيضا التوقيع على اتفاقية ترخيص فني حصري بين مجموعة المنصور للسيارات والشركة الصينية المالكة لعلامة (إم.جي).

وتعكف مصر في الآونة الأخيرة على توقيع عقود من هذا النوع يتم بمقتضاها تصنيع أو تجميع السيارات في البلاد، وذلك في الوقت الذي تسبب فيه شح النقد الأجنبي وارتفاع التضخم لمستويات غير مسبوقة في زيادات كبيرة في أسعار السيارات في السنوات القليلة الماضية.

وتشهد السوق المصرية في الوقت الحالي طرح سيارات تجميع أو تصنيع محلي من علامتي هيونداي ونيسان، فيما تنتظر السوق طرح سيارات أخرى محليا مثل بروتون الماليزية وعودة شركة النصر للسيارات المصرية لإنتاج سيارات جديدة.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي «نحتفل اليوم بتوقيعين مهمين للغاية، سيتم بمقتضاهما إنشاء مصنع جديد للسيارات في المنطقة الصناعية في مدينة أكتوبر الجديدة، باستثمارات 135 مليون دولار بشراكة مصرية صينية لإنتاج سيارات ماركة إم.جي في مصر، بنسبة مكوّن محلي تزيد على 45 في المئة».

وجاء في البيان أنه تم تخصيص مساحة من الأرض بنظام حق الانتفاع بين وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، ومجموعة المنصور للسيارات لبناء مصنع جديد لتصنيع سيارات (إم.جي).

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية كامل الوزير «تم تخصيص قطعة أرض بنشاط استثمار صناعي على مساحة 126 ألف متر مربع بنظام حق الانتفاع في المنطقة اللوجستية في مدينة أكتوبر الجديدة لصالح مجموعة المنصور للسيارات لإنشاء مصنع لتصنيع السيارات ووسائل النقل المتنوعة ومنها سيارات إم.جي».

وأضاف أن مجموعة المنصور للسيارات تُخطط لبدء الإنتاج خلال الربع الثاني من 2026 بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف وحدة في المرحلة الأولى، على أن تتم مضاعفة الإنتاج في المرحلة الثانية إلى 100 ألف وحدة سنويا.

وقال «من المتوقع أن يسهم المشروع في توفير 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة».