مصر تُدشّن محطة للطاقة الشمسية في أسوان كلفت 500 مليون دولار

القاهرة – أ ف ب: دشّنت مصر محطة للطاقة الشمسية في مدينة أسوان كلف إنشاؤها 500 مليون دولار، وذلك في إطار سعيها لتعزيز توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجدّدة بعد ما شهدته البلاد خلال الصيف من انقطاع متكرر للتيار الكهربائي.

وتبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة التي تحمل إسم «أبيدوس» 500 ميغاواط. وقد طوّرتها شركة «أيميا باور» خلال 18 شهرا.

ويتوّقع أن تُوَلِّد المحطة التي تعمل بتقنية الطاقة الكهروضوئية 1500 ميغاواط/ساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً، أي ما يكفي لإمداد نحو 300 ألف وحدة سكنية بالكهرباء، مع توفير 782 ألفا و300 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

خلال حفل التدشين وصف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي المشروع بأنه «خطوة محورية نحو تعزيز استخدام الطاقة المتجددة في مصر»، معتبراً أنه يندرج في إطار «إستراتيجيتها الوطنية التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية».

وأضاف مدبولي إن المشروع يعزّز أيضاً جهود الحكومة لتقليص فترات انقطاع التيار الذي بات متكررا خصوصاً في فترات ارتفاع الطلب على الكهرباء.

في الصيف الماضي، شهدت مصر على نحو يومي انقطاعات للتغذية بالتيار لفترات تصل إلى ثلاث ساعات، بسبب ارتفاع الطلب على التكييف مع ارتفاع درجات الحرارة. وقال رئيس مجلس إدارة شركة «أيميا باور» حسين النويس إن المحطة «ستُسرِع إستراتيجية الطاقة الخضراء في مصر وتساعدها على التعامل مع نقص الكهرباء الذي شهدته العام الماضي»، لافتاً إلى أن المحطة بدأت بالفعل تغذية الشبكة الوطنية اعتبارا من الأسبوع الماضي.

المشروع أُنجز بتمويل من «مؤسسة التمويل الدولية» و»المصرف الهولندي لتنمية ريادة الأعمال» و»الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)».

ومحطة أبيدوس ليست الأولى من نوعها في أسوان، إذ سبق أن أقيمت فيها محطة بنبان التي تولّد 1650 ميغاواط وتعد من أكبر منشآت الطاقة الشمسية في إفريقيا والشرق الأوسط.

وتم تدشين محطة بنبان في العام 2019.

من جهة ثانية وقّعت الحكومة المصرية اتفاقاً بقيمة 600 مليون دولار مع شركة «أيميا باوَر» لتوليد 500 ميغاواط كهرباء إضافية من طاقة الرياح في رأس شقير، شمال الغردقة، على البحر الأحمر.

وتسعى الحكومة المصرية لتلبية 42 في المئة من إجمالي احتياجاتها من الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، وفق مدبولي.