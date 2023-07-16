مصر‭: ‬جدل‭ ‬بعد‭ ‬حديث‭ ‬رجل‭ ‬أعمال‭ ‬إماراتي‭ ‬عن‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬أندية‭ ‬الكرة

القاهرة‭ ‬ـ‭ ‬‮«‬القدس‭ ‬العربي‮»‭: ‬ فتحت‭ ‬تغريدة‭ ‬لرجل‭ ‬الأعمال‭ ‬الإماراتي‭ ‬خلف‭ ‬الحبتور،‭ ‬الباب‭ ‬للحديث‭ ‬عن‭ ‬إمكانية‭ ‬بيع‭ ‬أندية‭ ‬جماهيرية‭ ‬مثل‭ ‬الأهلي‭ ‬والزمالك،‭ ‬اللذين‭ ‬يمثلان‭ ‬قطبي‭ ‬الكرة‭ ‬في‭ ‬مصر

وغرد‭ ‬على‭ ‬صفحته‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ “‬تويتر‭”: “‬ماذا‭ ‬لو‭ ‬تحولت‭ ‬نوادي‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬المصرية‭ ‬الكبيرة‭ ‬إلى‭ ‬شركات‭ ‬مساهمة‭ ‬عامة؟‭ ‬فهل‭ ‬ستحظى‭ ‬يا‭ ‬ترى‭ ‬بفرص‭ ‬أكبر‭ ‬لتتطوّر‭ ‬فنياً‭ ‬وتقنياً‭ ‬وتتمكن‭ ‬من‭ ‬تنمية‭ ‬مواهب‭ ‬اللاعبين‭ ‬الشباب‭ ‬بطريقة‭ ‬أفضل؟‭ ‬وهل‭ ‬سيفتح‭ ‬ذلك‭ ‬أمامها‭ ‬آفاقا‭ ‬جديدة‭ ‬لتطوير‭ ‬مستوى‭ ‬اللعبة؟‭”. ‬وأضاف‭: “‬فكرة‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬دراستها‭ ‬وتقييم‭ ‬إيجابياتها‭ ‬وسلبياتها‭. ‬وكيف‭ ‬تعتقدون‭ ‬سيكون‭ ‬تقبل‭ ‬المشجعين‭ ‬لهذا‭ ‬الاقتراح؟‭”.‬

الإعلامي‭ ‬الإماراتي‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الكعبي‭ ‬قال‭ ‬عبر‭ ‬برنامجه‭ ‬التلفزيوني‭ ‬الذي‭ ‬يقدمه‭: “‬الزملكاوي‭ ‬يطالب‭ ‬بدخول‭ ‬مستثمر‭ ‬خليجي‭ ‬يكون‭ ‬راعياً‭ ‬لنادي‭ ‬الزمالك،‭ ‬وهناك‭ ‬اسم‭ ‬تم‭ ‬طرحه‭ ‬وهو‭ ‬الحبتور‭. ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬دخول‭ ‬المستثمرين‭ ‬الخليجيين‭ ‬ضروري‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المصري‭”.‬

وكان‭ ‬ا‭ ‬لفت‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬عرض‭ ‬إماراتي‭ ‬لشراء‭ ‬حصة‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬الزمالك،‭ ‬لكنه‭ ‬عاد‭ ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬الزمالك‭ ‬كان‭ ‬كمثال‭ ‬فقط‭.‬

وكتب‭ ‬على‭ “‬تويتر‭” ‬أن‭ “‬خلف‭ ‬الحبتور‭ ‬لم‭ ‬يطلب‭ ‬شراء‭ ‬نادي‭ ‬الزمالك،‭ ‬وإنما‭ ‬طرح‭ ‬اسمه‭ ‬فقط‭ ‬كمثال‭ ‬للاستثمار‭ ‬الخليجي‭ ‬في‭ ‬الأندية‭ ‬العربية،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنكليزي‭”.‬

حديث‭ ‬الحبتور‭ ‬أثار‭ ‬جدلا‭ ‬واسعا،‭ ‬ففي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬اعتبره‭ ‬البعض‭ ‬حلا‭ ‬لأزمات‭ ‬نادي‭ ‬الزمالك‭ ‬المالية،‭ ‬خاصة‭ ‬أنه‭ ‬معرّض‭ ‬لوقف‭ ‬قيد‭ ‬اللاعبين‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬دفع‭ ‬غرامات‭ ‬مفروضة‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬أعرب‭ ‬كثيرون‭ ‬عن‭ ‬رفضهم‭ ‬لفكرة‭ ‬بيع‭ ‬الأندية‭ ‬الشعبية‭. ‬وكتب‭ ‬المحامي‭ ‬الحقوقي‭ ‬جمال‭ ‬عيد‭: “‬صحيح‭ ‬أنا‭ ‬أهلاوي‭ ‬غير‭ ‬متعصب،‭ ‬لكني‭ ‬لا‭ ‬أتمنى‭ ‬للزمالك‭ ‬أن‭ ‬ينتهي‭ ‬مملوكا‭ ‬للإمارات‭ ‬وغيرها،‭ ‬الزمالك‭ ‬مصري‭”.‬

كما‭ ‬كتب‭ ‬الفنان‭ ‬المصري‭ ‬محمود‭ ‬عزازي‭: “‬مستعد‭ ‬لدعم‭ ‬نادي‭ ‬الزمالك‭ ‬مادياً‭ ‬بأقصى‭ ‬ما‭ ‬أستطيع‭”.‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬قدم‭ ‬محامي‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬محمد‭ ‬عثمان،‭ ‬بلاغا‭ ‬للنائب‭ ‬العام‭ ‬المستشار‭ ‬حمادة‭ ‬الصاوي،‭ ‬ضد‭ ‬الإعلامي‭ ‬ولاعب‭ ‬نادي‭ ‬الزمالك‭ ‬ومنتخب‭ ‬مصر‭ ‬السابق،‭ ‬أحمد‭ ‬حسام‭ ‬ميدو،‭ ‬بعد‭ ‬نشر‭ ‬الأخير‭ ‬تغريدات‭ ‬على‭ ‬موقع‭ “‬تويتر‭”‬،‭ ‬قال‭ ‬فيها‭ ‬إن‭ “‬أسامة‭ ‬حسني‭ ‬لاعب‭ ‬الأهلي‭ ‬السابق،‭ ‬وجمال‭ ‬جبر‭ ‬مدير‭ ‬المركز‭ ‬الإعلامي،‭ ‬ينتميان‭ ‬لجماعة‭ ‬الإخوان‭ ‬المسلمين‭”.‬