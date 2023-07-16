مصر‭: ‬جدل‭ ‬بعد‭ ‬حديث‭ ‬رجل‭ ‬أعمال‭ ‬إماراتي‭ ‬عن‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬أندية‭ ‬الكرة

القاهرة ـ «القدس العربي»: فتحت تغريدة لرجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، الباب للحديث عن إمكانية بيع أندية جماهيرية مثل الأهلي والزمالك، اللذين يمثلان قطبي الكرة في مصر
وغرد على صفحته الرسمية على “تويتر”: “ماذا لو تحولت نوادي كرة القدم المصرية الكبيرة إلى شركات مساهمة عامة؟ فهل ستحظى يا ترى بفرص أكبر لتتطوّر فنياً وتقنياً وتتمكن من تنمية مواهب اللاعبين الشباب بطريقة أفضل؟ وهل سيفتح ذلك أمامها آفاقا جديدة لتطوير مستوى اللعبة؟”. وأضاف: “فكرة لا بد من دراستها وتقييم إيجابياتها وسلبياتها. وكيف تعتقدون سيكون تقبل المشجعين لهذا الاقتراح؟”.
الإعلامي الإماراتي عبد الله الكعبي قال عبر برنامجه التلفزيوني الذي يقدمه: “الزملكاوي يطالب بدخول مستثمر خليجي يكون راعياً لنادي الزمالك، وهناك اسم تم طرحه وهو الحبتور. أعتقد أن دخول المستثمرين الخليجيين ضروري في الدوري المصري”.
وكان ا لفت إلى وجود عرض إماراتي لشراء حصة في نادي الزمالك، لكنه عاد وأكد أن الحديث عن الزمالك كان كمثال فقط.
وكتب على “تويتر” أن “خلف الحبتور لم يطلب شراء نادي الزمالك، وإنما طرح اسمه فقط كمثال للاستثمار الخليجي في الأندية العربية، على غرار ما حدث في نادي مانشستر سيتي الإنكليزي”.
حديث الحبتور أثار جدلا واسعا، ففي الوقت الذي اعتبره البعض حلا لأزمات نادي الزمالك المالية، خاصة أنه معرّض لوقف قيد اللاعبين بسبب عدم دفع غرامات مفروضة عليه من الاتحاد الدولي لكرة القدم، أعرب كثيرون عن رفضهم لفكرة بيع الأندية الشعبية. وكتب المحامي الحقوقي جمال عيد: “صحيح أنا أهلاوي غير متعصب، لكني لا أتمنى للزمالك أن ينتهي مملوكا للإمارات وغيرها، الزمالك مصري”.
كما كتب الفنان المصري محمود عزازي: “مستعد لدعم نادي الزمالك مادياً بأقصى ما أستطيع”.
إلى ذلك، قدم محامي النادي الأهلي محمد عثمان، بلاغا للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد الإعلامي ولاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أحمد حسام ميدو، بعد نشر الأخير تغريدات على موقع “تويتر”، قال فيها إن “أسامة حسني لاعب الأهلي السابق، وجمال جبر مدير المركز الإعلامي، ينتميان لجماعة الإخوان المسلمين”.