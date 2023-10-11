مصر: جميلة إسماعيل تتراجع عن الترشح للانتخابات الرئاسية والطنطاوي يلجأ لـ«التوكيلات الإلكترونية»

القاهرة- «القدس العربي»: أعلنت جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور، تراجعها عن الترشح في الانتخابات الرئاسية المرتقبة؛ بعد قرار الحزب بعدم المشاركة. وقررت الجمعية العمومية لحزب الدستور، عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وصوتت الجمعية العمومية بأغلبية 305 أصوات رافضة للمشاركة، مقابل 133 صوتاً موافقاً على المشاركة من أصل 757 عضواً.

وقالت إسماعيل في بيان، إنها وغيرها الكثيرين في الحزب كانوا يرون أن من واجبهم أن يعملوا حتى اللحظة الأخيرة على انتزاع حقهم في المشاركة بكل السبل الدستورية، وانتزاع حق الشعب في الاختيار والتغيير للأفضل وتقديم بدائل متنوعة من المعارضة توسع مدى المؤيدين وتجذب قطاعات جديدة، وتطرح قضاياً مسكوتاً عنها؛ مثل حق المرأة في تقلد المناصب العامة، بالإضافة إلى قضايا أساسية تسهم في دعم قيم المجتمع الديمقراطي.

وتابعت: «كان في إمكاني استكمال الترشح بشكل مستقل، لكن اختياري كان من البداية أن تكون المشاركة في سبيل تطور الأداء السياسي للحزب، وتدعيم فعالية كوادره في إشراك قطاعات شعبية مبعدة ومهمشة عن المشاركة في الشأن العام». وزادت: «شهدت جميع المحافظات منذ إعلان الجدول الزمني للانتخابات انتهاكات، ليس فقط ضد مؤيدي حملتي، كما تابع المهتمون بالشأن العام؛ وهذا بالطبع أفصح بجلاء عن عدم قبول الإرادة السياسية بعقد انتخابات حرة ونزيهة».

وتابعت: «أدرك جيداً ما قد يسببه هذا القرار من إحباط لكثيرين من نساء ورجال داخل الحزب وخارجه، وكل الذين تشرفت بتحريرهم توكيلات شعبية لشخصي، أو هؤلاء الذين حاولوا تحريرها وفشلوا بسبب العقبات والتعطيل».

إلى ذلك، لجأ المرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة أحمد الطنطاوي رئيس حزب الكرامة السابق، إلى جمع نموذج توقيعات إلكترونية تؤيد حقه في الترشح، بعد أن اضطر إلى وقف جمع نموذج «التوكيلات الشعبية» بعد إعلان وزارة الداخلية المصرية القبض على عدد من أنصاره بتهمة تحرير توكيلات مزورة.

وجاء نص النموذج: «أقر أنا المواطن المصري، بتأييدي أحمد الطنطاوي مرشحاً لرئاسة جمهورية مصر العربية 2024 دعماً للتغيير السلمي الآمن ولإنجاح التحول المدني الديمقراطي، لبناء دولة القانون والمؤسسات التي تصون حقوق مواطنيها في العيش، والحرية، والعلم، والعمل، والعدل».

وقالت مصادر من الحملة لـ»القدس العربي»، إن أكثر من 83 ألف مواطن وقعوا على النموذج في الساعات الأولى من إطلاق حملة التوقيعات، وإن الهدف من حملة التوقيعات التأكيد على قدرة الطنطاوي على جمع التوكيلات المطلوبة حال لم يمنع مؤيديه من تحريرها.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، اليوم، حبس ثمانية أعضاء في حملة المرشح الرئاسي المُحتمل، أحمد الطنطاوي، 15 يومًا، على ذمة القضية رقم 2255 لسنة 2023، بتهمة «الانضمام لجماعة إثارية تأسست على خلاف القانون»، وفق المنسق العام للحملة، أحمد أبو الديار.

ووفق بيان لوزارة الداخلية، ألقت قوات الأمن، أمس، القبض على أعضاء الحملة الثمانية من محافظات الجيزة والفيوم والسويس والإسكندرية وأسوان، خلال قيامهم بتحرير توكيلات قال البيان إنها «مزورة» لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية.

ووفق حملة الطنطاوي، فإن إجمالي الموقوفين من منذ بدء إطلاق حملته الانتخابية في سبتمبر/أيلول الماضي، ارتفع إلى 104 أشخاص.

وزار ووفد من الحملة مقر الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات، وقال محمد أبو الديار لـ»القدس العربي» إن الحملة طالبت الهيئة خلال الأيام الثلاثة المتبقية على غلق باب الترشح بالسماح للمواطنين بالتوقيع على نموذج يدوي للتوكيل على أن تتابع قيام مقار الشهر العقاري بتحرير التوكيلات للمواطنين. وأضاف: «نعاني من التعنت ومنع مؤيدينا من تحرير التوكيلات».

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات في بيان عقب لقاء الطنطاوي، إنها عقدت اجتماعاً لمناقشة طلبات قدمها أحد راغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية، والتي تدور في مجملها حول طلب بعض الاستثناءات والمعاملة الخاصة في الإجراءات المتعلقة بتحرير نماذج التأييد لطالبي الترشح.

ودعت سائر راغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية، إلى الالتزام بكافة القرارات والضوابط السابق صدورها من مجلس إدارة الهيئة في شأن تنظيم العملية الانتخابية، وعدم مخالفتها، مؤكدة أنه لا يوجد أي استثناءات لأي من راغبي الترشح، خاصة أن الهيئة على مسافة واحدة منهم جميعاً في سائر الحقوق والواجبات، والالتزام بالقرارات والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية وإجراءاتها.

ووفقاً لمصادر في الحملة، تخطت حصيلة التوكيلات التي جمعها الطنطاوي الـ 8000 توكيل، معظمها من خارج البلاد، في وقت يتطلب منه الحصول على 25 ألف توكيل قبل غلق باب الترشح في 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وانتقد نائب الرئيس المصري السابق، محمد البرادعي، ما وصفها بالحيل التي تستخدم لمنع المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، أحمد الطنطاوي، من الحصول على التوكيلات المطلوبة للدخول في السباق الانتخابي، محذراً من غلق باب التغيير السلمي نحو نظام ديمقراطي، الثلاثاء.

وقال عبر موقع «إكس»: «لا أعرف أحمد طنطاوي، ولا أعرف الكثير عن أفكاره وقد لا اتفق معه في قراره بخوض انتخابات تفتقر إلى مقومات الفرص المتكافئة».

وتابع نائب الرئيس المصري السابق قائلاً: «لكني يقيناً، أقف مع حقه الدستوري وحق كل مصري تتوافر فيه الشروط اللازمة للترشح لأي منصب بما في ذلك منصب رئيس الدولة، ولذلك فإنه من المؤسف والمحزن أن أراه عاجزاً عن الحصول على عدد التوكيلات القليلة المطلوبة برغم التأييد الواسع له الذي ألمسه ويلمسه كثيرون غيري بوضوح».

وزاد: «الحيل التي تستخدم لإعاقة تمكين مؤيديه من توثيق التوكيلات بدءاً بأن «السيستم واقع» ومروراً بالبلطجة أمام مقرات التوثيق، وانتهاء باعتقال بعض أنصاره بدلاً من توفير الحماية لهم من قبل السلطة، هو أمر لا يبعث على الأمل في أي إصلاح، بل هو رسالة إحباط لأعداد كبيرة من المصريين، ومنهم الكثير من الشباب الذين يؤمنون أن من حقهم المشاركة في صنع مستقبلهم وربما تدفعهم إلى العزوف عن المشاركة في الانتخابات، الأمر الذي سينعكس سلباً على الوطن في الداخل والخارج».

وختم البرادعي: «قد تكون هناك فرصة ولو ضئيلة في أن يتم تدارك الوضع، ومازال الأمل أن يكون هناك فهم أن غلق باب التغيير السلمي نحو نظام ديمقراطي هو أمر لا يصب في صالح الوطن على المدى القريب أو البعيد».

وبلغ عدد المرشحين المحتملين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات 3 مرشحين، هم: الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحزب المصري الديموقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة.

وينتظر خلال الأيام المقبلة أن يتقدم حازم عمر رئيس الحزب الشعب الجمهوري، بأوراق ترشحه، بعد حصوله على أكثر من 20 تزكية من نواب البرلمان.

وطبقاً للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، تجرى الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول المقبل.