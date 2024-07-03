مصر: حكومة «أهل القمة» ومشاغل «الغلابة»!

حافظت الحكومة المصرية الجديدة، التي أدت يمينها الدستورية أمس الأربعاء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، على رئيسها مصطفى مدبولي، لكنّها شهدت تغييرات ملحوظة كان أكثرها مثارا للانتباه هو تغيير وزير الدفاع الفريق أول محمد أحمد زكي الذي عيّن بدلا منه ضابط محال على المعاش (لكنه كان محافظا لسيناء) هو اللواء عبد المجيد صقر، وكذلك إقالة وزير الخارجية سامح شكري، الذي عيّن بدلا منه بدر عبد العاطي سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي، وتغيير وزير المالية محمد معيط الذي خلفه أحمد كوجك، ووزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي مروان عمر الذي حل مكانه محمود فوزي.

اللواء صقر (الذي أصبح فريقا أول بقرار من السيسي بترفيعه رتبتين) كان قد لعب دورا مهما خلال أحداث الانقلاب العسكري في 3 تموز/يوليو 2013 خلال خدمته حينها في قوات الحرس الجمهوري (أحد الصحافيين المحسوبين على السلطة خاطبه بعد تعيينه بالقول: سيادتك رمز وطني وخاصا عندما كنت مديرا للشرطة العسكرية في واحدة من أخطر المراحل التاريخية التي واجهت فيها مصر إرهاب الإخوان)!

أما السفير عبد العاطي فقد ساهم في تطوير العلاقات بين القاهرة ودول الاتحاد الأوروبي مما ساهم في ضخ الاتحاد مليارات الدولارات خلال السنوات الماضية، وهو يتكامل مع ما فعله كوجك الذي لعب دورا هاما في ملف تفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض الـ12 مليار دولار والقرض الجديد بقيمة 8 مليارات دولار، أما فوزي فقد شارك في تمرير كثير من التشريعات سيئة السمعة خصوصا ما يتعلق منها بفرض المزيد من الرسوم والضرائب على الفقراء والمهمشين بحكم عمله مستشارا قانونيا لرئيس مجلس النواب السابق علي عبد العال.

شملت التغييرات أيضا وزارات الطيران المدني، والعدل والتربية والتعليم، والبترول، والاستثمار والتجارة، والتموين، والكهرباء، والزراعة، والعمل، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، والسياحة والآثار، والإسكان، والثقافة، وقطاع الأعمال، والأوقاف، كما شمل التغيير مناصب عسكرية، منها قرار السيسي بتعيين الفريق احمد فتحي إبراهيم خليفة رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة بدلا من الفريق أسامة عسكر، وكذلك تعيين 22 محافظا جديدا (13 منهم ضباط كبير: فريق و12 لواء).

بعد إعلان الحكومة الجديدة بدأ الوزراء بإطلاق تصريحات عامّة، كما فعل عبد العاطي، وزير الخارجية الذي أكد أن «الدولة المصرية راسخة وقوية في منطقة تموج بالصراعات والأزمات» ووزير الاستثمار الذي تحدث طبعا عن «زيادة الاستثمار الأجنبي بشكل كبير» ووزير الري الذي أكد على «استكمال ما تحقق من إنجازات» ولعل أكثرهم صراحة كان وزير الأوقاف الذي وجّه الشكر للرئيس «على ثقته».

تشير التعيينات إلى رغبة ما انفكت الرئاسة المصرية في التعبير عنها من خلال إجراء تغييرات من حين لآخر على المناصب الكبيرة ضمن المؤسسة العسكرية، كما حصل مع وزير الدفاع ورئيس الأركان في التغيير الأخير (فيما حافظ وزير الداخلية اللواء محمود توفيق على منصبه) مع الحفاظ على المقربين شخصيا منه، وكذلك الحفاظ على قبضة الجيش على السياسة والأعمال والخدمات، وهو ما تظهره النسبة الطاغية في عدد الألوية في رئاسة المحافظات، وكذلك الدور البارز لكبار ضباط الجيش السابقين في إدارات الشركات وأعمال الاستثمار والتجارة، وكذلك حضور كبار رجال الأعمال في الوزارات، وأهم مثال على ذلك هو الفريق كامل الوزير، الذي يتولى حقيبتي النقل والصناعة إلى كونه نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الصناعة، وهو المسؤول الأول عن إدارة استثمارات الجيش الضخمة في قطاع النقل والطرق، منذ رئاسته للهيئة الهندسية في القوات المسلحة مرورا بتولّيه منصب وزير النقل في 2019 (وخلاله شهدت مصر عددا من كوارث القطارات).

فيما تجري تنقّلات «أهل القمة» من حكومة إلى أخرى، يعيش «الغلابة» المصريون في عالم آخر حيث يعيش ما يقرب من نصف سكان البلاد، البالغ عددهم 106 ملايين نسمة، تحت خط الفقر أو فوقه بقليل، وتواجه البلاد انخفاضا في عائدات النقد الأجنبي، وتراجعا في السياحة، وفي واردات قناة السويس، ومن ارتفاع في معدلات التضخم، وهو ما يلخصه البنك الدولي بالقول إن مصر من بين «البلدان العشرة الأكثر تضررا من تضخم الغذاء في العالم».

إحدى السيدات المصريات لخّصت بدورها الحال بالقول: «لا نريد شيئا من الحكومة الجديدة أو القديمة غير أن تكفي رواتبنا مصاريفنا الشهرية» وأن كل ما يشغل بالها هو كيفية تأمين مصاريف البيت والأولاد والمدارس رغم عملها وزوجها ليل نهار وفي وظيفتين.