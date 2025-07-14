مصر: حملة توقيعات تطالب السيسي بعدم التصديق على قانون الإيجار القديم

القاهرة- “القدس العربي”:

دشن عشرات المستأجرين بنظام الإيجار القديم، حملة توقيعات تطالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بعدم التصديق على مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة وأقره مجلس النواب في جلسة الأربعاء 2 يوليو 2025 وتوجيه المجلس لتعديله حتى لو تطلب الأمر مد دور الانعقاد لحين إصدار التعديل.

وقالت الحملة التي ضمت مستأجرين أصليين وأزواجهم وأراملهم ومن أبنائهم مستحقي الامتداد بعد وفاة الأب المستأجر، إن المادة 2 من مشروع القانون تضمنت فسخ عقود شرعية وقانونية رغم أن المحكمة الدستورية العليا قررت رفع الأجرة فقط بما يحقق التوازن بين المالك والمستأجر ودون غلو أو شطط.

كما دعت إلى تعديل المادة 3 الخاصة بنسب زيادة الأجرة المبالغ فيها بالنسبة لمستأجري الثمانينات والتسعينات أصحاب الأجرة المرتفعة أصلا، ولأنها تبنت معايير وضوابط سوقية فقط تخص القيمة السوقية الحالية للعين ولا تتضمن أي معيار قانوني يخص التزامات المستأجر السابقة وظروف توقيع العقد مثل المقدمات والخلوات والتشطيبات وتاريخ توقيع العقد أو بناء العقار.

وانتقدت الحملة المادة 7 المنظمة لحالات الإخلاء التي أضافت أسبابًا جديدة للإخلاء غير المنصوص عليها في القوانين السابقة والتي تعصف بحق التقاضي تماما للمستأجر.

وأضاف المستأجرون في حملة التوقيعات: “الإيجار القديم ظاهرة تضمحل تدريجيا في المجتمع المصري، ونناشدكم العدل بخصوص من تبقى منهم وأن توجهوا أجهزة الدولة لوضع ضوابط على انفلات سوق الإيجار الجديد الذي سيصبح هو السائد في المستقبل في ظل انتهاء الإيجار القديم بشكل طبيعي”.

وافق مجلس النواب المصري بشكل نهائي قبل أسبوعين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعروف إعلاميا بـ”قانون الإيجار القديم“.

ويلزم مشروع القانون المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية التي حددها بـ7 سنوات، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.

كما نص على إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.

وتضمن كذلك زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن في المناطق المتميزة بواقع 20 مثلا للقيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى بمبلغ مقداره 1000 جنيه، وبواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة في المنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مقداره 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيها للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.

وحسب حصر الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء، يبلغ العدد الإجمالي 3 ملايين و19 ألف وحدة سكنية تشمل السكن وغير السكن، ومصنفة حسب المناطق الحضرية والريفية.

وبلغ إجمالي عدد وحدات الإيجار القديم في المناطق الحضرية 2 مليون و792 ألفا و224 وحدة سكنية، بينما وصل العدد في الريف إلى 227438 وحدة، ليصل الإجمالي بين الريف والحضر إلى 3019662 وحدة.

وكانت أحزاب المعارضة ونقابات ومنظمات مجتمع مدني أكدت رفضها لمشروع القانون واعتبرته يهدد السلم الاجتماعي باعتباره سيؤدي إلى تشريد ملايين الأسر.