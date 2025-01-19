مصر: خضوع معلمين لتدريبات في الأكاديمية العسكرية قبل تعيينهم

القاهرة ـ «القدس العربي»: رسخ النظام المصري خلال السنوات الماضية، تقليد إجراء الأكاديمية العسكرية في الكلية الحربية، اختبارات التعيين في الوظائف الحكومية.

وبدأ الأمر بالاختبارات التي خضع لها المتقدمين في مسابقة الـ»30 ألف معلم» التي أشرفت عليها الأكاديمية العسكرية عليها، وامتد إلى كافة الوظائف الحكومية وصولا إلى السلك القضائي.

قرار حكومي

والأسبوع الماضي، أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قرارا حمل رقم 165 لسنة 2025، تضمن تعديلا لأحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم.

ونص التعديل على أنه، «لا يجوز التعاقد (مع المعلمين) إلا بعد اجتياز التدريبات التي يحددها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني».

وأكد النص الجديد على تعديلات لحقت بالقانون عام 2022 وفتحت بابا لشرعنة التدخل للأكاديمية العسكرية في قرارات تعيين المعلمين والمعلمات ممن اجتازوا الاختبارات القانونية، بحيث تصبح جهة من جهات اختيار المعلمين والمعلمات بعد اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التي تقيس المهارات التربوية والقيادية والفنية لهم.

كما تضمن القرار تعديلا لبعض فقرات اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم لعام 2013، منها تعديلات في بنود نموذج العقد الذي يوقع لشغل وظائف (معلم مساعد/ إخصائي مساعد/ أمين مكتبة مساعد) أبرزها إحلال عبارة «يلتزم المعلم بالمحافظة على الصحة العامة واللياقة البدنية والصحية» بدلا من «المحافظة على الصحة العـامة والتناسق الجسماني اللائق» الــواردة في صيغـة العقد التي اعتمدت في العام 2022.

معايير مطاطة

وحسب «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» فإن القانون تضمن تعابير مطاطة تضع المجتمع أمام إشكالية جدوى تحديد أشكال أجسام المعلمين والمعلمات وأثرها في العملية التعليمية.

ولفتت في بيان انتقدت فيه التعديلات التي أدخلت على القانون، إلى أن عقد العمل في لائحة 2013 كان ينص فقط على أداء العمل بدقة وأمانة، ولم يضع شروطا تميزية وغير دستورية، تجعل من شكل وتناسق أجسام المعلمين والمعلمات شرطا في اختيارهم لشغل الوظيفة في وقت تعاني المدارس من عجز يصل إلى 650 ألف معلمة ومعلم.

وطعنت، على قرار وزير التربية والتعليم باستبعاد ناجحات في مسابقة 30 ألف معلم بسبب الوزن الزائد أو الحمل أو اللياقة، رغم تجاوزهن الاختبارات المؤهلة للتعيين.

وقالت إن المحكمة الإدارية أصدرت حكما بالرفض في جميع الدعاوى الخاصة بالمعلمين، فيما يتعلق باستبعادهم بسبب الشكل الجسماني أو استبعاد معلمات بسبب كونهن أنجبن حديثا أو حوامل، دون الرد على سبب رفض الدعوى المتعلقة بالاستبعاد بسبب الوزن الزائد أو الحمل أو الولادة.

وورد في قرارات المحكمة أنه تم رفض الدعوى بسبب «عدم اجتياز المعلمين والمعلمات للتدريبات التي أُجريت في الأكاديمية العسكرية» وتجنبت قرارات المحكمة الخوض في سؤال مدى دستورية هذه الإجراءات من عدمها. بالإضافة إلى أن أشكال أجسام المعلمين والمعلمات، سواء كن حوامل أو أنجبن حديثا، لا تؤثر على العملية التعليمية ولا تؤثر في الطلاب وحصولهم على الخدمة التعليمية في المدارس. مع العلم أن العديد من المعلمين والمعلمات عملوا وما زالوا يعملون بنظام الحصة في المدارس لتغطية العجز الكبير في المعلمين.

استبعاد بسبب الشكل

وتعود الواقعة إلى إعلان وزارة التربية والتعليم، في مطلع عام 2023، تعيين نحو 30 ألف معلم سنويا، لمدة خمس سنوات لتلبية حاجات تطوير قطاع التعليم، خاصة مع النقص الواضح في أعداد المعلمين في المدارس الحكومية خلال السنوات الأخيرة بالمقارنة مع أعداد الطلاب المتزايدة.

إلا أن أعدادا كبيرة من الناجحات والناجحين في المسابقة فوجئوا باستبعادهم لأسباب تتعلق بالوزن الزائد، والطول، والحمل، والولادة الحديثة، أو عدم اجتياز تدريبات عُقدت للياقة الطبية والبدنية والذهنية وكشف الهيئة، وجميعها تدريبات عُقدت في الكلية الحربية في القاهرة وتحت إشرافها. ووفق الإحصاءات الرسمية، فهناك عجز كبير، في أعداد المعلمين وصل إلى 400 ألف معلم في جميع المراحل التعليمية، فيما تعمل الوزارة من خلال المسابقة على تعيين 150 ألف معلم، خلال خمس سنوات، لتتمكن بذلك من محاولة سد العجز، آخذة في الاعتبار ميزانية المرتبات الخاصة بهم في نفس الفترة.

لم تقتصر الأزمة على المعلمين، بل وصلت للسلك القضائي، ففي يوليو/ تموز الماضي، أثارت صورة لمجموعة من المعينين الجدد في الهيئات القضائية في صحبة اللواء أركان حرب محمد صلاح التركي، نائب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، جدلا واسعا.

الصورة التي نشرها المتحدث العسكري المصري وقتها على صفحته على فيسبوك جاءت مصحوبة بعنوان «الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دفعة من المعينين بالجهات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية في الكلية الحربية».

رسوب العشرات

وكشف قضاة وقتها عن رسوب عشرات المعينين في وظيفتي معاون نيابة عامة، دفعة 2021، ومندوب مساعد في مجلس الدولة، دفعة 2020، في اجتياز اختبارات الكلية الحربية المؤهِلة لحضور دورة تدريبية فيها تسبق تسلمهم العمل لأسباب تتعلق بزيادة وزنهم وعدم لياقتهم صحيا وبدنيا

كان أمين عام مجلس الوزراء أرسل كتابا دوريا إلى الوزراء، نهاية أبريل/ نيسان 2023، يتضمن توجيها رئاسيا بإصدار تعليمات لمؤسسات الدولة تلزم الراغبين في التعيين بالحكومة بالحصول على دورة تأهيل داخل الكلية الحربية لمدة ستة أشهر كشرط أساسي للتعيين، واعتبار شهادة الحصول على التدريب ضمن مسوغات التعيين.

واعترض نادي قضاة مصر وقتها على القرار، في خطاب أرسله رئيس النادي، المستشار محمد عبد المحسن، إلى مجلس القضاء الأعلى، في مايو/ أيار 2023، قال فيه إنه أمر غير متصور بالنسبة للمرشحين للعمل في القضاء، لاستقلال مجلس القضاء الأعلى الموقر دون غيره وفقا للقانون بوضع الضوابط اللازمة لشغل تلك الوظيفة باعتباره الأجدر على اختيار من يتحمل تلك الأمانة بما يتعين معه ألا يشاركه أو ينازعه أحد في هذا الاختصاص الماس باستقلال القضاء.

ولفت رئيس نادي قضاة مصر إلى أن معاوني النيابة الجدد ينتظمون قبل بدء عملهم في مركز تدريب النيابة العامة، مُطالبا، مجلس القضاء الأعلى باتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الأمر.