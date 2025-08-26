مصر.. دعوى قضائية لإلغاء قرار رفع قيمة الخدمات في مستشفيات الصحة النفسية الحكومية

القاهرةـ “القدس العربي”:

أعلنت حملة مصيرنا واحد، إقامة دعوى قضائية لإلغاء اللائحة المالية والإدارية لمستشفيات الصحة النفسية الحكومية الصادرة بقرار وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار رقم 220 لسنة 2025، برفع قيمة كافة الخدمات الطبية المقدمة في مستشفيات الصحة النفسية.

وبينت الحملة في بيان، أن تطبيق الأسعار الجديدة بدأ مع أول الشهر الجاري، وأن تكاليف الإقامة فقط في المستشفيات بلغت 16 ألف جنيه شهريا بخلاف الفحوصات الطبية والعلاج.

ودعت الحملة، جموع المرضى النفسيين وذويهم المتضررين من قرار ارتفاع الأسعار، إلى الانضمام إلى الدعوى القضائية المزمع إنهاء إجراءاتها بواسطة المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خلال أيام، مؤكدة على أهمية تداخل وانضمام منظمات المجتمع المدني وأعضاء المجالس النيابية والنقابات المهنية إلى هذه الدعوى.

وقال الدكتور أحمد حسين مدير رعاية حقوق المرضى بالأمانة العامة للصحة النفسية سابقًا، منسق حملة مصيرنا واحد، إنه لا يوجد أي تكلفة مالية سيتحملها المنضمون إلى الدعوى القضائية، وبينت أن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يتصدى متطوعا لهذه الدعوى ضمن اهتمامات المركز وواجباته نحو المجتمع.

وطالب حسين من يرغب للانضمام من المرضى وذويهم والمجتمع المدني وأعضاء البرلمان والنقابات إلى التواصل مع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أو حملة مصيرنا واحد للتنسيق.

وشدد منسق الحملة، على أن ارتفاع أسعار الخدمات المقدمة بمستشفيات الصحة النفسية سيؤدي إلى عزوف المرضى عن العلاج في ظل ارتفاع نسب الإدمان في مصر إلى 3.1 في المئة ومعاناة 25 في المئة من السكان من أعراض نفسية، الأمر الذي يمثل تهديدا حقيقيا ووشيكا على المجتمع بأكمله.

وأكد أن الدعوى القضائية هي إحدى السبل التي ستستنفذها مصيرنا واحد لمنعه.

ونصت اللائحة المالية الجديدة، على أن تتراوح تكلفة إقامة المريض بين 150 و550 جنيهًا لليوم الواحد حسب الدرجة، غير شاملة لمصاريف الخدمات الطبية والعلاجية، مع ارتفاع سعر توقيع الكشف الطبي على ذوي الإعاقة إلى 200 جنيه، وتذكرة الكشف في العيادات التخصصية على المريض النفسي ومرضى الإدمان والتوحد 20 جنيهًا.

يذكر أن حملة مصيرنا واحد هي حملة تم تدشينها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 لمناقشة القضايا الصحية والمشاركة في وضع حلول لها.