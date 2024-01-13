مصر رداً على نتنياهو: نضبط حدودنا ونسيطر عليها بشكل كامل

القاهرة: أكدت مصر، مساء السبت، أنها “تضبط حدودها (مع قطاع غزة) وتسيطر عليها بشكل كامل”. جاء ذلك بحسب تصريحات متحدث الخارجية المصرية أحمد أبو زيد لقناة فضائية محلية، رداً على “تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، بشأن محور فيلادلفيا الحدودي مع مصر”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء المصرية (أ ش أ).

وكان نتنياهو تطرق، في مؤتمر صحفي، مساء السبت، إلى محور فيلادلفيا بين قطاع غزة ومصر، قائلاً: “من دون السيطرة على محور فيلادلفيا في غزة لا يمكننا أن نقضي على حركة “حماس”، ونحن نبحث كل الخيارات بشأنه”.

وقال متحدث الخارجية المصرية إن “مصر تضبط حدودها وتسيطر عليها بشكل كامل، وهي مسائل تخضع لاتفاقيات أمنية وقانونية، وأي حديث في هذا الشأن يخضع للتدقيق، ويتم الرد عليه بمواقف معلنة”، دون توضيحات أكثر.

والسبت، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين ومصريين لم تسمّهم، أن إسرائيل أبلغت القاهرة خطة تل أبيب لتنفيذ عملية عسكرية للسيطرة على حدود غزة مع مصر، في إشارة إلى محور فيلادلفيا.

في المقابل، نقلت قناة “القاهرة” الإخبارية المقربة من السلطات المصرية، “نفياً عن مصدر مسؤول (لم تسمّه) لما تناولته بعض وسائل الإعلام عن وجود تنسيق مصري إسرائيلي بشأن تدابير أمنية جديدة عبر محور فيلادلفيا”.

متحدث الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، أوضح حقيقة دخول أسلحة إلى فلسطين عن طريق الحدود المصرية عبر طريق صلاح الدين، مؤكدًا أن تلك المزاعم لا أساس لها من الصحة، مصر تضبط حدودها بصورة كاملة ولديها القدرة على تأمين تلك الحدود.#العربية_مصر pic.twitter.com/Tq0fFSqglq — العربية مصر (@AlArabiya_EGY) January 13, 2024

في سياق متصل، أكد متحدث الخارجية المصرية، خلال حديثه الإعلامي، أن بلاده “تدعم كل جهد يستهدف التحقيق في أية انتهاكات إسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”، رداً على سؤال بشأن “موقف مصر تجاه ما يحدث في محكمة العدل الدولية“.

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي، يومي الخميس والجمعة، جلستي استماع علنيتين في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب “جرائم إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، ومن المقرر أن تحدد “العدل الدولية”، في الأيام المقبلة، خطواتها المستقبلية بشأن الإجراء التي تتخذه.

وقال محامي إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية كريستوفر ستاكر، الجمعة، إن “الوصول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح تسيطر عليه مصر، وليس على إسرائيل أي التزام في ذلك بموجب القانون الدولي”.

ورداً على ذلك شدد أبو زيد على أن “أية إجراءات تعيق وصول المساعدات لغزة هي إجراءات إسرائيلية بالأساس بطرق وأساليب مختلفة، من ضمنها التشدد في مسألة التفتيش وإضاعة الكثير من الوقت فيها وإعاقة دخول المساعدات الطبية والصحفيين ومسؤولين رسميين”.

وأشار المتحدث إلى أن “معبر رفح مفتوح منذ بداية الأزمة، وقامت مصر بكل جهد دولي وإقليمي لإدخال أكبر قدر من المساعدات إلى القطاع”.

ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى السبت 23 ألفاً و843 شهيداً، و60 ألفاً و317 إصابة، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)