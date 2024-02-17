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مصر: سجن 17 وبراءة 16 متهما في قضية إرهاب

منذ 43 دقيقة

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القاهرة: قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المصرية ، اليوم السبت ، بمعاقبة 17 شخصا بالسجن من ثلاث إلى سبع سنوات وبراءة 16 آخرين في قضية إرهاب . 

وكشفت التحقيقات في القضية “ارتكاب المتهمين جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها”. 

ووجهت المحكمة للمتهمين “تهم نشر أخبار كاذبة بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها”. 

وجاء في أمر الإحالة قيام المتهمين بنشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي .

 ( وكالات)


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