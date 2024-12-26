مصر سددت 38,7 مليار دولار «ديوناً مستحقة» وستطرح إدارة وتشغيل بعض المطارات للقطاع الخاص

القاهرة – وكالات: قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن بلاده سددت ديوناً مستحقة عليها خلال عام 2024 بقيمة إجمالية بلغت 38.7 ملياردولار، مشيراً إلى أنها تنوي طرح إدارة وتشغيل بعض المطارات للقطاع الخاص.

جاء ذلك في كلمة له خلال ترؤسه أمس الأول الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مقرها في العاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة، وفق بيان للحكومة المصرية.

وقال مدبولي إن الدولة «سددت خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وديسمبر/كانون الأول الجاري، نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها». وأشار إلى أن «إجمالي ما تم سداده من ديون مستحقة خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار».

ولفت مدبولي إلى أن «ذلك كان يمثل تحدياً كبيرا، والدولة ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، ولم تتخلف يوماً عن سداد تلك المستحقات».

وكشف أن «المبلغ المستحق خلال العام المقبل سيكون أقل مما تم سداده هذا العام»، دون تحديد قيمته. وفي يونيو/حزيران الماضي، أقرت وزارة المالية بسداد 25 مليار دولار من الدَين العام المحلي والخارجي منذ مارس/آذار الماضي.

وفي يوليو/تموز الماضي، كشف مصدر رفيع المستوى في البنك المركزي عن تراجع الدين الخارجي للبلاد ليسجل 153.86 مليار دولار في نهاية مايو/أيار 2024، مقابل 168.03 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023.

من جهة ثانية أعلنت الحكومة المصرية و»صندوق النقد الدولي» أمس الأول التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بانتهاء المراجعة الرابعة لبرنامج إصلاحات اقتصادية يتيح للقاهرة الحصول على شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار، من إجمالي قرض مرافق للبرنامج يبلغ 8 مليارات دولار.

وأشار مدبولي إلى «التصريح الصادر يوم الأربعاء عن إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة «صندوق النقد الدولي» إلى مصر، والذي أكدت فيه أن «السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس».

لكن تحويل المبلغ سيكون رهن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وكانت مصر قد أنهت المراجعة الأولى مع الصندوق، وحصلت على شريحة بقيمة 347 مليون دولار، ثم تبعته بالشريحتين الثانية والثانية بقيمة 820 مليون دولار لكل شريحة، ليبلغ مجموع ما حصلت عليه مصر حتى نهاية المراجعة الثالثة 1.98 مليار دولار.

وحسب بيان الصندوق أمس، فإن «السلطات المصرية طلبت تعديل أهدافها المالية على المدى المتوسط، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، التي تشمل ارتفاع التضخم العالمي وأسعار الفائدة».

وتضمنت التعديلات رفع نسبة العجز في ميزانية السنة المالية الجارية المنتهية في يونيو/حزيران المقبل إلى 4 في المئة من 3.1 في المئة سابقاً.

وفي أكتوبر/تشرين أول الماضي قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في تصريحات متلفزة إن برنامج صندوق النقد الذي يرافقه قرض بقيمة 8 مليارات دولار، والذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا العام «يتم تنفيذه في ظل ظروف إقليمية ودولية وعالمية صعبة للغاية».

وأضاف السيسي في حينه «أقول للحكومة ولنفسي، أنه إذا أدى هذا التحدي إلى ضغوط على الجمهور لا يمكنهم تحملها، فيجب مراجعة الوضع ومراجعة الموقف مع الصندوق».

وفي نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2022 اتفقت مصر مع الصندوق على برنامج إصلاحات اقتصادية يرافقه قرض بقيمة 3 مليارات دولار، قبل أن تتم توسعة القرض إلى 8 مليارات دولار في مارس/آذار الماضي، بسبب تأثر المالية العامة لمصر من حرب غزة.

على صعيد آخر أعلن مدبولي توجه الحكومة لطرح إدارة وتشغيل عدد من المطارات المصرية للقطاع الخاص. وقال إن مجلس الوزراء وافق على التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية لطرح المطارات المصرية للإدارة والتشغيل بالشراكة مع القطاع الخاص.

واقترح مدبولي أن يتوازى ذلك مع قيام القطاع الخاص بخوض مجال إنشاء شركات طيران، من خلال تحالفات أو شراكة مع الدولة، لتنفيذ هذا المقترح الذي يسهم في زيادة أسطول الطيران المصري.