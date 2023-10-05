مصر.. سيول تضرب مناطق في “مطروح” المتاخمة لليبيا- (فيديوهات)

القاهرة: شهدت محافظة مطروح غربي مصر المتاخمة لليبيا، الخميس، سيولا في عدة مناطق، وسط إعلان السلطات المحلية “التحرك لرفع كفاءة السدود وزيادة سواتر ترابية”، وتحذيرات للمسافرين.

جاء ذلك بحسب مصدريين مصريين رسميين، تزامنا مع تداول مقاطع فيديو بفيسبوك، لم يتسن التأكد من صحتها تظهر جريان السيول وتعطل سيارات وتضرر منازل.

وأفادت محافظة مطروح في بيان، الخميس، بـ”تعرض المحافظة لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وسقوط أمطار غزيرة أدت إلى سيول من الأودية إلى بعض المناطق، منها منطقة وادى الرمل والخروبة والكيلو4″.

وتابعت: ” تأخذ أجهزة المحافظة حاليا جميع الإجراءات اللازمة لإزالة وتحويل المياه لمسارها حفاظا على الأرواح والممتلكات”، دون الحديث عن خسائر.

في سياق متصل، أفاد مركز ومدينة مرسى مطروح (السلطة المحلية بالمحافظة) في بيان آخر، بأنه “تم دفع معدات مجلس المدينة بمنطقة الكيلو 4 لرفع كفاءة السدود وزيادة السواتر الترابية للمياه المنحدرة (السيول)”.

ولفت إلى أن هذا الإجراء يأتي “نتيجة شدة الأمطار والسيول وللحد من خطورة المياه على منازل المواطنين”، مؤكدا “التنسيق مع الهلال الأحمر (المصري) لسرعة التعامل بالمناطق المتضررة”.

وحذر البيان “المسافرين المتوجهين من وإلى طريق السلوم والطريق الدولي الساحلي، أثناء القيادة خاصة الطريق الغربي لوجود سيول تقطع الشارع في منطقة وادي الرمل وطريق القصر”.

ونقل البيان عن الوحدة المحلية لقرية القصر (سلطة محلية) مناشدة إلى “سكان المناطق المتضررة من السيول بتوخي الحذر من زيادة الأمطار خلال الساعات القادمة”.

وأظهرت مقاطع فيديو بفيسبوك لم يتسن التأكيد من صحتها، جريان كبير للسيول وتعطل سيارات وشخصا يحمل طفلا يخرج من منزله، ومناشدات وتحذيرات من عدم السير في طرق مجرى السيول.

وأعلنت هيئة الأرصاد المصرية، في بيان الخميس، عبر صفحتها بفيسبوك “استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة”.

وتضمن البيان خريطة جوية تظهر، تأثر مطروح بتلك الأجواء الطقسية الشديدة.

وشهدت ليبيا المتاخمة لمطروح الشهر الماضي إعصار دانيال، وأدى لسيول ضخمة وانهيار سدين، مما تسبب في وفاة وإصابة الآلاف وتدمير عدد من المنازل والمئات لا سيما في مدينة درنة (شرق).

(الأناضول)