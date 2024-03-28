مصر.. شكري يبحث مع وزير بريطاني حرب غزة والاعتراف بدولة فلسطين

القاهرة: بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، الخميس، مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، طارق أحمد، تطورات حرب غزة وضرورة الاعتراف بدولة فلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في إطار زيارة غير معلنة المدة يجريها الوزير البريطاني إلى القاهرة، وفق بيان للخارجية المصرية.

وبحسب البيان بحث الجانبان “أزمة قطاع غزة، ومسارات التشاور بين البلدين لوقف الحرب الدائرة والحد من الأزمة الإنسانية في القطاع وتداعياتها الكارثية”.

وأكد شكري “أولوية الوقف الكامل لإطلاق النار حفاظًا على أرواح المدنيين الفلسطينيين وتقديم المساعدات”، مشددًا على ضرورة “ضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، والبناء عليه لما بعد شهر رمضان”.

ومساء الإثنين، أصدر مجلس الأمن الدولي، قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، “في خطوة باتجاه وقف دائم ومستدام لإطلاق النار”، لكن إسرائيل لم تستجب وواصلت حربها ومجازرها بحق أهالي قطاع غزة.

كما شدد شكري على “ضرورة الضغط على إسرائيل لفتح كافة المعابر البرية مع القطاع باعتبارها المسار الأكثر فعالية لضمان الإنفاذ الكافي للمساعدات، فضلاً عن ضمان دخول المساعدات لكافة المناطق بما في ذلك شمال غزة”.

وجدد “رفض مصر القاطع لأية عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، لما ستسفر عنه من تداعيات إنسانية جسيمة لسكان القطاع، وتأثيرات على استقرار المنطقة”.

وفي 15 مارس/ آذار الجاري، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان أن الأخير “صدّق على خطط بعملية عسكرية في رفح، والجيش يستعد لإجلاء السكان”، دون تحديد إطار زمني لبدء العملية العسكرية في المدينة.

وبحسب البيان، جدد شكري خلال اللقاء “التأكيد على ضرورة تبنّي الأطراف الدولية نهجًا مختلفًا عن السابق عند التعاطي مع مستقبل القضية الفلسطينية، يقترن بتحرك جاد إزاء الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإقرار العضوية الكاملة لها داخل الأمم المتحدة”.

ووفق بيان الخارجية المصرية “امتدت المباحثات لتشمل التوترات الراهنة في المنطقة على خلفية الأزمة في غزة، بما في ذلك تهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر، وعلى الساحة اللبنانية (..) والأوضاع في السودان وليبيا واليمن”.

وأكد الجانبان على “ضرورة تكثيف التحركات الدولية لاحتواء والحيلولة دون توسيع رقعة العنف إلى أجزاء أخرى في المنطقة، حفاظًا على السلم والأمن الدوليين”.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا بالبنية التحتية ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

(الأناضول)