مصر: طعن مرتقب على قرار حفظ طلب إدراج نتنياهو على قوائم الإرهاب

القاهرة ـ «القدس العربي»: دعت لجنة المحامين المصريين لدعم فلسطين، المواطنين للمشاركة في الضغط في طلب إدراج بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي على قوائم الإرهاب، من خلال إرسال تلغرافات إلى النائب العام المصري.

جاء ذلك بعد أن حفظ النائب العام المصري الطلب الذي تقدمت به اللجنة، والموقع من 13 محاميا وطبيبة وصحافية، لإدراج نتنياهو على قوائم الإرهاب في مصر.

وقالت الناشطة السياسية ماهينور المصري عضو لجنة المحامين لدعم فلسطين لـ”القدس العربي”، إن حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مستمرة منذ عام، وكان هناك محاولات للتحرك بشتى الطرق سواء قانونية أو شعبية، ونحن لسنا أول مجموعة تفكر في التحرك القانوني، فكانت هناك دعاوى قضائية تم رفعها أمام مجلس الدولة لإسقاط معاهدة السلام مع الاحتلال الموقعة عام 1979، والمعروفة بـ”كامب ديفيد”، وكانت معظم هذه الدعاوى تأخذ عدم اختصاص، باعتبار أن القرار سيادي ليس في يد مجلس الدولة.

وأضافت: فكرنا في لحظة، لأن المساحات في مصر مغلقة بشدة، والصمت الذي تشهده مصر ليس عن قناعة، وإنما ناتج عن خوف من الأثمان التي ستدفع نتيجة التضامن أو يأس أو إحساس بعدم جدوى التحرك. وفكرنا إننا نحتاج ردا يبين موقفا شعبيا مصريا حقيقيا، ووجدنا أنه لا يوجد موقف يمكن أن يوضح موقف الشعب المصري أكثر من اعتبار كيان الاحتلال كيانا إرهابيا. وجاءت الفكرة أيضا على اعتبار أن قانون الكيانات الإرهابية استخدم خلال السنوات الماضية ضد المصريين، فهناك أعداد كبيرة وضعت على قوائم الإرهاب سواء بأفعال حقيقية أو من غير أفعال، وعليه، فإن رئيس وزراء الاحتلال وقادة الكيان، هم الأولى بالوضع على قوائم الإرهاب.

وأكدت أن تقدم طلب إدراج نتنياهو وقادة الاحتلال على قوائم الإرهاب، لم تكن الخطوة الأساسية، وإنما هي تمهيد لتحركات أخرى، لأن من يصدر قرار الإدراج هو النائب العام لكن الأمر يكون عن طريق وزيري الخارجية والعدل.

وتابعت: نعرف كمحامين أن الطلبات التي تقدم للنائب العام يستغرق بحثها وقتا طويلا، لكننا فوجئنا أنه بعد حوالي 30 ساعة من تقديم الطلب تم حفظه، هذا شيء غريب. إذا كان يمكن للنائب العام الرد السريع على الطلبات والبلاغات، فنتمنى أن يتم هذا مع كل البلاغات التي تخص حياة المواطن، وشعرنا أن مفاد رسالة النائب العام: لا تتخيلوا أنكم يمكن أن تستخدموا القانون المصري والمحاكم المصرية والطرق القانونية، في هذا الملف.

وزادت: طلبنا من كل المواطنين إرسال تلغرافات لوزير الخارجية ووزير العدل للمطالبة بإدراج نتنياهو وكيان الاحتلال على قوائم الإرهاب، وهناك خطوات أخرى التحرك من خلال مجلس الدولة للطعن على قرار حفظ الطلب، وهناك خطوات أخرى سنعلن عنها في وقتها، ونحن لن نتوقف عن التحرك طالما حرب الإبادة مستمرة، وهذا الكيان موجود.

وعن معتقلي دعم فلسطين، قالت إن حصر الأعداد مرتبط بمن جرى التحقيق معهم أمام نيابات أمن الدولة، لكننا لا نعلم شيئا عن من جرى التحقيق معهم في المحافظات أمام النيابات العامة.

ولفتت إلى أن معتقلي دعم فلسطين واجهوا الاتهامات المعتادة التي يواجهها المعارضون خلال السنوات الماضية من نشر أخبار كاذبة ومشاركة أو الانضمام للكيانات الإرهابية.

وحول دور نقابة المحامين، قالت إنه باستثناء نقابتي الصحافيين والمهندسين، هناك أزمات تواجه النقابات في مصر، منذ سنوات يتم السيطرة الأمنية على النقابات، ومن المفترض أن يكون لنقابة المحامين دور أكبر، ولدينا ملف مثل إعلان مصر أنها ستشارك في دعوى جنوب أفريقيا أمام المحكمة الجنائية الدولية، وكان من المفترض أن تقوم نقابة المحامين بكتابة الدعوى والدفوع وما إلى ذلك. هناك ذراع مهم لنقابة المحامين المصرية وهو اتحاد المحامين العرب الذي أنشئ في الأساس من أجل دعم القضية الفلسطينية ولم يقم بأي دور حتى الآن خلال عام من حرب الإبادة.

ووفق الناشطة المصرية، فإن نقابة المحامين تتعرض لحصار كبير باعتبارها إحدى أهم النقابات المصرية وأعضائها بالآلاف في المحافظات، وهناك تخوف واسع من قبل السلطة من أي تحرك تقوم به النقابة. نرى كيف تقمع السلطة أي تحرك صغير، مثل ما جرى مع الشباب الذين نظموا وقفة احتجاجية في منطقة الزمالك في ذكرى بدء حرب الإبادة، قبل أن يتم إخلاء سبيلهم بكفالة مالية، إضافة إلى أننا نفاجئ بالقبض على شخص بمفرده لرفعه علم فلسطين في الشارع.

إلى ذلك، جددت أحزاب وحركات طلابية مصرية في بيان، المطالبة بالإفراج عن معتقلي التضامن مع فلسطين، بعد قرار النيابة المصرية بإخلاء سبيل 4 أشخاص تم القبض عليهم على خلفية مشاركتهم في وقفة تضامنية مع فلسطين ولبنان.

وقالت الأحزاب والحركات الطلابية في البيان، إنه على الرغم من قرار إخلاء سبيل المقبوض عليهم، إلا أن استمرار هذه الانتهاكات الممارسة بحق المتضامنين، وتصاعد القمع تجاه الأصوات الحرة، يعكسان انتهاكا صارخا للحق في الرأي والتعبير السلمي، حيث لم يرتكبوا أي جريمة تبرر القبض عليهم في المقام الأول.

وقال الموقعون على البيان: يأتي إخلاء سبيل الشابات الثلاث والشاب المقبوض عليهم، بينما ما يزال عدد كبير من المتضامنين في الحبس الاحتياطي يواجهون تهما ملفقة ومكررة، من بينها الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، أو المشاركة في تجمعات غير مصرح بها تضر بالأمن القومي والنظام العام، سواء بسبب مشاركتهم في فعاليات سلمية، أو في دعوات لمقاطعة الكيانات والمنتجات الداعمة للاحتلال، أو كتابة منشورات تضامنية وغيرها.

وزاد البيان: من بين هؤلاء، مشاركون في تظاهرات أكتوبر/ تشرين الأول 2023 الرافضة لجرائم الإبادة الجماعية في غزة، وآخرون بسبب تعليقهم لافتة تضامنية مع فلسطين في محافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى عدد آخر من الداعمين للقضية.