مصر.. عشرات الإصابات بنزلات معوية في أسوان دون سبب معروف تثير مخاوف المواطنين

القاهرة- “القدس العربي”:

شهدت محافظة أسوان جنوبي مصر، استقبال المستشفيات لمواطنين مصابين بنزلات معوية دون تحديد سبب انتشار حالات الإعياء.

وأثارت انتشار حالات الإصابة مخاوف المواطنين من أن يعود الأمر لوباء الكوليرا المنتشر في السودان.

وقالت وزار الصحة المصرية في بيان، إنها أجرت فحوصات أولية لمحطات المياه والمنازل، أثبتت أنه لا يوجد تغير مرتبط بوجود بكتيريا أو تغير مايكروبيولوجي في المحطات.

وأضافت أن رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، وجه بتحرك جميع أجهزة الدولة المعنية للوصول للمصدر الرئيسي المسبب لهذه الأعراض، وتقديم كافة الدعم للمرضى.

ولفت بيان الوزارة، إلى انخفاض إجمالي عدد الحالات التي تحتاج لدخول المستشفيات وتلقي العلاج، من 63 إلى 25 حالة فقط.

وقالت البرلمانية ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن حالات النزلات المعوية التي أصابت ما يزيد عن 100 مواطن في أسوان، بدأت بالانحسار.

ولفتت عبد النبي إلى وجود 7 حالات وفاة نتيجة الإصابة خلال أسبوع، وإلى أن وزارة الصحة تحركت فور رصد الحالات وتم السيطرة عليها، وبدأت حالات النزلات المعوية في الانخفاض، كما قامت الوزارة بأخذ عينات من المصابين لتحليلها.

وأضافت: “تواصلت مع مسؤولي شركة المياه في أسوان للتأكد من تعقيم المياه، وأن وفد من الشركة زار القرى والبيوت وتناول المياه داخل المنازل أمام المواطنين لطمأنتهم”.

وقال اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، إن نتائج تحليل العينات التي تم أخذها من جميع محطات مياه الشرب في المحافظة والبالغ عددها 103 أكدت سلامة المياه من أي تلوث.

وأكد أن المناطق التي توجد بها الحالات المصابة هي في منطقتين فقط، مطالبا بنشر التوعية بين الأهالي وعدم المبالغة والتهويل، حيث يتم نشر الحقائق أولا بأول سواء على مستوى الحكومة أو على مستوى المحافظة.

وبيّن أن عدد الحالات المصابة 128 حالة فقط، وأن حالات الإعياء هي نتيجة أطعمة مجهولة، قائلا: “الإصابات بدأت بالتحديد في منطقتين بأسوان بعد احتفالات المولد النبوي، بسبب تناول بعض الأطعمة والمشروبات بعضها قد يحتوي على تلوث”، مؤكدًا أنه تم اتخاذ بعض الإجراءات منذ بداية هذا الوضع بالتعاون مع وزارة الصحة.

وتابع: “فرق الطب الوقائي مرت على كل الأماكن التي شهدت إصابات بهذا المرض داخل المنطقتين”.

من جانبها، قالت النقابة العامة للأطباء المصريين، إنها تتابع عن كثب إصابة عدد من المواطنين في محافظة أسوان بأعراض نزلات معوية ودخولهم على إثرها إلى المستشفيات.

وذكرت في بيان لها: “تواصلت النقابة العامة مع نقابة أطباء أسوان الفرعية، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى هناك، والأطقم الطبية العاملة في المستشفيات”.

وقالت النقابة إنها في انتظار إعلان وزارة الصحة والسكان، نتائج الفحوصات والإجراءات التي قام بها الفريق المركزي التابع للوزارة.