مصر.. فتح باب الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ السبت المقبل

القاهرة- “القدس العربي”: تستعد مصر لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، حيث تقرر فتح باب الترشح للانتخابات بدءًا من السبت المقبل وحتى الخميس، وفق ما أعلنه المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحافي عقدته الهيئة، الثلاثاء، لاستعراض الجدول الزمني الكامل للعملية الانتخابية.

وأكد بدوي التزام الهيئة بتنفيذ المواعيد المحددة بدقة، وفقا لأحكام الدستور والقانون، مشيرا إلى أن إعلان أسماء المرشحين ورموزهم سيتم في 11 يوليو/تموز الجاري، على أن تُفصل الطعون على المرشحين خلال الفترة من 14 إلى 16 من الشهر نفسه، وتُعلن القائمة النهائية وتبدأ فترة الدعاية الانتخابية في 18 يوليو، بينما تبدأ فترة الصمت الدعائي في 31 من الشهر ذاته.

وأوضح بدوي أن تصويت المصريين في الخارج سيُجرى يومي 1 و2 أغسطس/آب المقبل، على أن تُجرى الانتخابات في الداخل يومي 4 و5 من الشهر نفسه، وتُعلن النتائج الرسمية في 12 أغسطس، بالتزامن مع انطلاق الدعاية لجولة الإعادة في حال وجودها.

وأشار إلى أنه يحق الطعن على النتائج خلال 48 ساعة من إعلانها، وتفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون خلال الفترة من 15 إلى 24 أغسطس، وهو التاريخ الذي يبدأ فيه الصمت الانتخابي لجولة الإعادة.

أما جولة الإعادة، فوفق الجدول المعلن، تُجرى في الخارج يومي 25 و26 أغسطس، وفي الداخل يومي 27 و28 من الشهر نفسه، على أن تُعلن النتائج النهائية وتُنشر في الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر/أيلول المقبل.

من جانبه، أكد المستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، جاهزية الهيئة لإجراء هذا الاستحقاق الدستوري، مشيرا إلى اكتمال الاستعدادات اللوجستية والإدارية لضمان سير العملية الانتخابية بكفاءة وانضباط.

وأوضح البنداري، خلال المؤتمر الصحافي، أن الهيئة بدأت الاستعداد منذ فترة طويلة، عبر تنظيم برامج تدريبية لأكثر من 10,600 قاضٍ من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، شملت استخدام التطبيقات الإلكترونية التي تُسهّل على الناخبين عملية التصويت.

وأضاف أن الهيئة قامت أيضا بتدريب الموظفين المعاونين، وتجهيز مقار تلقي طلبات الترشح داخل المحاكم الابتدائية بالأجهزة اللازمة مثل الطابعات، وأجهزة المسح الضوئي، والباركود، إلى جانب التنسيق مع وزارة الخارجية لتأمين تصويت المصريين في الخارج.

وفيما يخص قاعدة بيانات الناخبين، أكد البنداري أنه تم تحديثها بالتنسيق مع وزارات الدفاع والداخلية والصحة، مع استبعاد المتوفين، وتجهيز النماذج الرسمية من بطاقات الاقتراع، وكشوف الناخبين، ومحاضر الفرز، بالإضافة إلى تخصيص وسائل مساعدة لكبار السن وذوي الإعاقة.

كما أعلنت الهيئة انتهاءها من معاينة وتقييم جميع مقار اللجان الانتخابية العامة والفرعية، بالتعاون مع وزارات التعليم، الصحة، الشباب، وهيئة الأبنية التعليمية، إضافة إلى تحديد المستشفيات المعتمدة لإجراء الكشوف الطبية المطلوبة للترشح.

وأشار البنداري إلى تحديث قاعدة بيانات منظمات المجتمع المدني والجهات الإعلامية والدولية المعنية بمتابعة العملية الانتخابية، بما يشمل تجديد قيد المتابعين السابقين وتسجيل المتقدمين الجدد.

يُذكر أن مجلس النواب كان قد وافق على قانون انتخابات مجلس الشيوخ الذي يعتمد نظاما انتخابيا يقسم المقاعد إلى ثلاثة أقسام: 100 مقعد بنظام القائمة المغلقة المطلقة، و100 بنظام الفردي، بينما يُعيّن رئيس الجمهورية 100 عضو بعد انتهاء الانتخابات.

وكان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد أنهى دور انعقاده الخامس والأخير يوم الاثنين قبل الماضي، ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات للمجلس الجديد في المواعيد المُعلنة.