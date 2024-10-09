مصر: قد نتحول إلى اقتصاد حرب إذا ساءت التطورات الإقليمية

القاهرة – الأناضول: قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أمس الأربعاء إن بلاده قد تضطر إلى الدخول في اقتصاد حرب، إذا ساءت التطورات واندلعت حرب إقليمية في المنطقة.

تصريحات مدبولي وردت في مؤتمر صحافي عقد في وقت تشهد منطقة الشرق الأوسط تصعيدا في التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل وحزب الله على خلفية حرب غزة.

واقتصاد الحرب هو الحالة التي تتخذ فيها الدول إجراءات ومعايير اقتصادية ومعيشية تتناسب مع حالة الطوارئ التي تعيشها بسبب تعرضها إلى حروب أو تأثرها بها، وغالباً ما تتضمن خطوات تقشف لضبط الإنفاق.

وزاد مدبولي «بسبب التطورات الإقليمية الأخيرة، زاد سعر برميل النفط بمقدار 10 دولارات…هذه الزيادة تشكل عبئاً كبيراً على الميزانية العامة للدولة المصرية».

وقال إنه أصدر تعليماته لوزراء المالية والكهرباء والبترول، لضمان توفر الخدمات والسلع في ظل الظروف الحالية، دون مزيد من التفاصيل.

في سياق آخر، قال وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال المؤتمر إن بلاده تستهدف خفض الأعباء وتيسير المنظومة الضريبية، عبر تنفيذ 20 إصلاحاً ضريبياً.

وأضاف أن الوزارة وضعت نظاماً متكاملاً ومُحفِّزاً للأنشطة الاقتصادية، يتضمن إعفاءاً من ضريبة الدمغة والأرباح الرأسمالية، وتطبيق نظام الخصم وإقرار مُبسّط لضريبة القيمة المضافة.