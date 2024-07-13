مصر: قصف المواصي يضيف “تعقيدات خطيرة” على مفاوضات الهدنة- (بيان) 

القاهرة: أدانت مصر، السبت، قصف إسرائيل منطقة المواصي غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة المليئة بالنازحين، مؤكدة أنه يضيف “تعقيدات خطيرة”، على مفاوضات الهدنة في قطاع غزة الحالية.

جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، إثر هجوم شنه الجيش الإسرائيلي السبت على منطقة المواصي أسفر في حصيلة أولية عن استشهاد 71 فلسطينيا وإصابة 289 آخرين.

وطالبت مصر “إسرائيل بالكف عن الاستهانة بأرواح المواطنين المدنيين العزل، والتحلي بالمعايير الإنسانية الواجبة التزاماً بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”، وفق البيان.

وأدانت الخارجية في بيانها الهجوم الإسرائيلي على خيام نازحين بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وشددت على أن “تلك الجرائم لن تسقط بالتقادم، ولا يمكن القبول بها تحت أي مبرر من المبررات”.

وأكدت مصر على أن “تلك الانتهاكات المستمرة في حق المواطنين الفلسطينيين تضيف تعقيدات خطيرة على قدرة الجهود المبذولة حاليا للتوصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار، وتزيد من المعاناة الإنسانية للفلسطينيين وسط صمتٍ وعجزٍ دولي مخزٍ”.



وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع عدد شهداء المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في منطقة المواصي إلى 71 فلسطينيا، وإصابة 289 آخرين.

وخلفت حرب إسرائيل على غزة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.

(الأناضول)