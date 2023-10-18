سياسة | عربي | مصر

مصر: لا إجلاء للرعايا الأجانب من غزة وسنقابل التصعيد الإسرائيلي بمثله

منذ 55 دقيقة

تامر هنداوي
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القاهرة- “القدس العربي”:

قالت مصر إنها سترد على التصعيد الإسرائيلي بتصعيد مقابل.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية المملوكة لجهاز المخابرات عن مصدر سيادي قوله إن مصر لن تسمح بإجلاء الأجانب في القطاع.

وأضاف: إن التصعيد الإسرائيلي سيواجه بالتصعيد.

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، قال إنه لن يسمح لمصر بفتح معبر رفح وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

ويعقد مجلس النواب المصري جلسة طارئة اليوم وتستمر على مدار يومين، لمناقشة الأوضاع في فلسطين.

وسبق وربطت القاهرة إجلاء الرعايا الأجانب بإدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر، في وقت أقدمت طائرات الاحتلال على قصف الجانب الفلسطيني من المعبر والمنطقة الفاصلة 4 مرات.

 

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  1. يقول المرابط:
    أكتوبر 18, 2023 الساعة 1:12 م

    هذه مصر المحروسة التي اعرف … حفظ الله شعب مصر وقيادته الأصيلة … واتمنى ان تدخل مصر المساعدات للقطاع بأي طريقة ممكنة مادم القانون الدولي الانساني في صفها

    رد

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