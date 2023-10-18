مصر: لا إجلاء للرعايا الأجانب من غزة وسنقابل التصعيد الإسرائيلي بمثله

القاهرة- “القدس العربي”:

قالت مصر إنها سترد على التصعيد الإسرائيلي بتصعيد مقابل.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية المملوكة لجهاز المخابرات عن مصدر سيادي قوله إن مصر لن تسمح بإجلاء الأجانب في القطاع.

وأضاف: إن التصعيد الإسرائيلي سيواجه بالتصعيد.

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، قال إنه لن يسمح لمصر بفتح معبر رفح وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

ويعقد مجلس النواب المصري جلسة طارئة اليوم وتستمر على مدار يومين، لمناقشة الأوضاع في فلسطين.

وسبق وربطت القاهرة إجلاء الرعايا الأجانب بإدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر، في وقت أقدمت طائرات الاحتلال على قصف الجانب الفلسطيني من المعبر والمنطقة الفاصلة 4 مرات.