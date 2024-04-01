“مصر للطيران” تبيع 12 طائرة لسداد قرض

القاهرة- “القدس العربي”: وجه محمود قاسم، عضو مجلس النواب المصري، سؤالا إلى الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني المصري، حول تصريحات رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، يحيى زكريا، الذي قال فيها إن الشركة تعاقدت على بيع 12 طائرة من طراز إيرباص “A220-300”.

وقال قاسم إن رئيس الشركة أشار إلى أن صفقة البيع بسبب عدم ملاءمة الطائرات للظروف المناخية، وإنه سيستغل حصيلة الصفقة في سداد ثمن قرض شراء الطائرات، وإن الشركة ستسلم أول طائرة من الصفقة لشركة أزور للطيران خلال الشهر المقبل، وباقي الطائرات على دفعات حتى مارس/ آذار المقبل.

وطالب النائب، وزير الطيران المدني بالرد على سؤاله لمعرفة جميع الحقائق حول هذه التصريحات الخطيرة، قائلاً: “أتمنى ألا تكون صحيحة؛ لا سيما أنها لو كانت صحيحة فإن ذلك سيستتبع بالضرورة من الوزير الرد على جملة من التساؤلات والاستفسارات التي تشغل الرأي العام حالياً، لا سيما بعد انتشار الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي، وإحداث نوع من البلبلة لدى المواطنين، الأمر الذي يتوجب معه على الوزير ضرورة الخروج بالرد على تلك التساؤلات بصورة سريعة وقاطعة.

يذكر أن الطائرات التي أعلن رئيس شركة مصر للطيران بيعها، كانت الشركة تعاقدت على شراءها في عام 2019، وتسلمت آخر طائرة منها في أيلول/ سبتمبر 2020.