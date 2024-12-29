مصر.. مصرع أجنبي وإصابة آخر إثر هجوم سمكة قرش في البحر الأحمر- (تدوينة)

القاهرة: أعلنت وزارة البيئة المصرية، الأحد، مصرع سائح أجنبي وإصابة آخر جراء “هجوم سمكة قرش” بمياه عميقة في البحر الأحمر خارج منطقة سباحة في مدينة سياحية شرقي البلاد.

وأفادت الوزارة، في بيان، بأن “وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أصدرت قرارا برفع حالة الاستعداد والمتابعة اللحظة بمحميات البحر الأحمر لمتابعة حادث هجوم سمكة قرش في المياه العميقة خارج منطقة السباحة بمنطقة شمال مدينة مرسي علم”.

وأوضح البيان أن “الوزارة تلقت بلاغ بتعرض اثنين من الأجانب لحادث هجوم سمكة قرش في منطقة شمال مرسى علم، ما أسفر عن إصابة أحدهما ووفاة الآخر، وتم إيداعهما مستشفى بورتو غالب”، دون تحديد هوية وجنسية المتوفي والمصاب.

ومرسى علم هي مدينة سياحية مصرية تتبع محافظة البحر الأحمر.

وقررت الوزيرة المصرية “تشكيل لجنة عاجلة بالتنسيق والتعاون مع محافظة البحر الأحمر والجهات المعنية للكشف عن ملابسات الحادث”، حسب البيان نفسه.

وشددت على أنه “سيتم إغلاق المنطقة، ومنع السباحة من منطقة السقالات لمدة يومين اعتبارا من غد الاثنين”.

وأوضحت أن “هناك تعليمات مشددة مسبقة تم نشرها بمنع السباحة في منطقة السقالات، وسيتم إجراء المتابعة لمراعاة استقرار الأوضاع في موقع الحادث ومناطق المسح المستهدفة”.

وفي سبتمبر/ أيلول 2023، أعلنت وزارة البيئة المصرية، تعرض مواطنة لهجوم سمكة قرش في أحد شواطئ مدينة دهب جنوبي سيناء (شرق)، ما أسفر عن إصابتها بجروح.

وجاءت واقعة دهب بعد 3 أشهر من افتراس سمكة قرش سائحا روسيا في سواحل مدينة الغردقة (شرق).

وفي يونيو/ حزيران 2023، لقي سائح روسي مصرعه إثر تعرضه لهجوم سمكة قرش في أحد شواطئ مدينة الغردقة السياحية، وتم اصطياد السمكة وتحنيطها.

وفي ذات الشهر وبعد الحادثة شهدت محافظة البحر الأحمر بدء دراسة سلوك أسماك القرش وذلك تمهيدا لتركيب أجهزة رصد بها.

(الأناضول)