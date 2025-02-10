مصر: مطالب بالإفراج عن ناشط عمالي متهم في قضية “لافتة فلسطين”

القاهرة- “القدس العربي”:

تعالت المطالبات بالإفراج عن القيادي العمالي المصري شادي محمد، بعد دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على استمرار حبسه.

وأطلقت سلوى رشيد زوجة شادي، عريضة تطالب بالإفراج عن زوجها الذي دخل قبل أيام في إضراب عن الطعام من أجل إطلاق سراحه.

ووقّع عشرات من الحقوقيين والسياسيين على العريضة لحث السلطات المصرية على إطلاق سراحه.

وقالت سلوى في منشور لها على صفحتها في فيسبوك: “حياة شادي جوزي في خطر لليوم الرابع لا أستطيع الاطمئنان عليه ولا أعرف عنه أي معلومة ولا عن حالته الصحية بعد إضرابه الكلي عن الطعام منذ يوم 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد نقله من سجن العاشر إلى سجن برج العرب غير الأدمي”.

وطالب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالإفراج الفوري عن شادي، عضو الحزب في الإسكندرية، وجميع المعتقلين بسبب التضامن مع القضية الفلسطينية.

وأكد الحزب في بيان أن استمرار احتجاز عشرات الشباب الذين عبروا عن دعمهم للشعب الفلسطيني يتناقض مع دعوات الحكومة المصرية للتظاهر رفضا للإبادة الجماعية والتهجير القسري في فلسطين.

ولفت الحزب إلى أن 65 شابا مصريا لا يزالون رهن الاحتجاز منذ أكثر من عام، من بينهم 6 متهمون في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قضية لافتة فلسطين”، التي تضمنت مطالبات بفتح معبر رفح.

وبيّن الحزب أن شادي محمد، وهو من مؤسسي المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية واللجنة الشعبية للتضامن مع فلسطين، تم اعتقاله أثناء عودته من عمله، واحتُجز في سجن العاشر من رمضان قبل أن يتم نقله قسريا إلى سجن برج العرب في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي حيث تم تجريده من متعلقاته الشخصية وحبسه في ظروف قاسية داخل عنبر يضم متشددين.

وشدد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في بيانه على ضرورة إغلاق ملف سجناء الرأي وإلغاء الحبس الاحتياطي التعسفي، مؤكدا أن تحقيق أي تقدم ديمقراطي أو مواجهة حقيقية للمخططات الخارجية لا يمكن أن يتم دون إنهاء هذه الممارسات، كما طالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين بسبب تضامنهم مع فلسطين، وفي مقدمتهم شادي محمد.

وأعلن شادي محمد دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام منذ وصوله إلى سجن برج العرب، احتجاجا على نقله المفاجئ وسوء معاملته، فيما تقدمت زوجته ببلاغ للنائب العام برقم يفيد بإضرابه الكامل عن الطعام، واعتماده على الماء فقط، مما يشكل خطرا على حياته خاصة في ظل تدهور حالته الصحية والنفسية.