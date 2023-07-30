مصر‭: ‬مقتل‭ ‬ضابط‭ ‬شرطة‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬مسلّح‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬العريش

القاهرة‭ – ‬‮«‬القدس‭ ‬العربي‭:‬‮»‬ قتل‭ ‬عقيد‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭ ‬المصرية،‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬لمسلحين‭ ‬على‭ ‬مقر‭ ‬جهاز‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬العريش‭ ‬في‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬سيناء،‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬مصر‭.‬

وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬لـ‭”‬القدس‭ ‬العربي‭”‬،‭ ‬إن‭ ‬هجوم‭ ‬المسلحين‭ ‬استمر‭ ‬لساعات،‭ ‬وأسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬عقيد‭ ‬شرطة،‭ ‬محمد‭ ‬مؤنس،‭ ‬ووقوع‭ ‬إصابات‭ ‬في‭ ‬الجانبين‭.‬

وحسب‭ ‬مؤسسة‭ “‬سيناء‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭”‬،‭ ‬فإن‭ ‬شهود‭ ‬عيان‭ ‬تحدثوا‭ ‬عن‭ ‬وصول‭ ‬4‭ ‬سيارات‭ ‬إسعاف‭ ‬إلى‭ ‬المقر،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتحرك‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬مستشفى‭ ‬العريش‭ ‬العسكري‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬حالة‭ ‬استنفار‭ ‬مع‭ ‬رفع‭ ‬حالة‭ ‬الطوارئ‭ ‬القصوى‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭. ‬وقطعت‭ ‬السلطات‭ ‬شبكات‭ ‬الاتصال‭ ‬والإنترنت‭ ‬عن‭ ‬العريش‭ ‬لنحو‭ ‬5‭ ‬ساعات‭ ‬متواصلة‭.‬

وجاء‭ ‬الهجوم،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬شهدت‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬سيناء‭ ‬هدوءا‭ ‬منذ‭ ‬أشهر،‭ ‬بعد‭ ‬حديث‭ ‬المسؤولين‭ ‬المصريين‭ ‬عن‭ ‬سيطرة‭ ‬الجيش‭ ‬المصري‭ ‬على‭ ‬الأوضاع،‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬المواجهات‭ ‬مع‭ ‬المسلحين‭.‬