مصر‭: ‬مقتل‭ ‬ضابط‭ ‬شرطة‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬مسلّح‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬العريش

القاهرة – «القدس العربي:» قتل عقيد في الشرطة المصرية، أمس الأحد، في هجوم لمسلحين على مقر جهاز الأمن الوطني في مدينة العريش في شبه جزيرة سيناء، شمال شرق مصر.
وقالت مصادر لـ”القدس العربي”، إن هجوم المسلحين استمر لساعات، وأسفر عن مقتل عقيد شرطة، محمد مؤنس، ووقوع إصابات في الجانبين.
وحسب مؤسسة “سيناء لحقوق الإنسان”، فإن شهود عيان تحدثوا عن وصول 4 سيارات إسعاف إلى المقر، قبل أن تتحرك في اتجاه مستشفى العريش العسكري الذي شهد حالة استنفار مع رفع حالة الطوارئ القصوى في المستشفى. وقطعت السلطات شبكات الاتصال والإنترنت عن العريش لنحو 5 ساعات متواصلة.
وجاء الهجوم، في وقت شهدت شبه جزيرة سيناء هدوءا منذ أشهر، بعد حديث المسؤولين المصريين عن سيطرة الجيش المصري على الأوضاع، بعد سنوات من المواجهات مع المسلحين.