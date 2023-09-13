مصر: منظمة حقوقية تعلّق مشاركتها في «الحوار الوطني» احتجاجا على اعتقال نقابي

القاهرة ـ «القدس العربي»: تواصلت ردود الفعل على اعتقال الأجهزة الأمنية المصرية، محمد زهران، مؤسس الاتحاد الوطني المستقل للمعلمين المصريين، وأحد الخبراء المشاركين في جلسات لجنة التعليم في «الحوار الوطني» لا سيما من «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» التي علقت، أمس الأربعاء، مشاركتها في» الحوار الوطني».

وقالت في بيان إن «استعمال تهم سياسية لحبس أحد المشاركين في الحوار الذي دعا له رئيس البلاد يعد رسالة تهديد مباشرة لحرية وسلامة المواطنين الذين قبلوا المشاركة وتقديم رؤاهم ومقترحاتهم كخبراء أو كممثلين عن قوى سياسية أو نقابية أو منظمات مدنية».

وأضافت أن «هذه السابقة تستوجب رد فعل حاسما من مجلس أمناء الحوار ومقرري محاوره ولجانه بما يتسق مع مسؤوليتهم عن حماية المشاركين في أعماله».

ونقلت عن زوجة زهران قولها، إن «الاتصال انقطع بزهران منذ أن تم استدعاؤه لمقر جهاز الأمن الوطني مساء الثلاثاء 30 أغسطس/ آب الماضي، بعد إعلانه المشاركة في احتفالية كان من المقرر أن يستضيفها حزب المحافظين بمناسبة يوم المعلم المصري الموافق 10 سبتمبر/ أيلول الجاري».

وحسب المبادرة «في الليلة نفسها تلقت الزوجة اتصالايطالبها بإحضار الهاتف المحمول الخاص بزهران إلى مقر القطاع وتسليمه على البوابة».

وزادت: «علمت الأسرة أمس، أن زهران عرض على نيابة أمن الدولة العليا يوم الأربعاء قبل الماضي لتقرر حبسه احتياطياً 15 يوماً بتهمة الانضمام لجماعة إثارية ونشر أخبار كاذبة، على خلفية نشاطه المستمر منذ سنوات للدفاع عن حقوق المعلمين والمطالبة باستقلال نقابة المعلمين وإجراء انتخاباتها التي لم تعقد منذ عام 2014».

وواصلت «تم نقل زهران إلى سجن العاشر من رمضان محبوساً على ذمة القضية رقم 2123 لسنة 2023 أمن دولة عليا».

وأكدت أن «قرارها قبول الدعوة والمشاركة الإيجابية عبر باحثيها وخبرائها في جلسات الحوار الوطني جاء اتساقاً مع منهج عملها على مدى 21 عاماً مضت، وإيمانها بوجوب احتلال كل مساحة ممكنة لعرض الحقائق وتفنيد الأكاذيب وتقديم الخبرات واقتراح الإجراءات والسياسات اللازمة لمعالجة كافة جوانب أزمة حقوق الإنسان المزمنة والتي تفاقمت في الأعوام العشر الماضية لمستوى غير مسبوق في تاريخ مصر».

وأضافت أن «قرار مشاركة أعضائها في الحوار، إلى جانب أغلب القوى السياسية والمجتمعية والنقابية، لم يكن يستند إلى أي توقع متفائل بأن الاعتقالات السياسية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان سوف تتوقف بمجرد بدء جلساته».

وتابعت، أنها «لم تتوقف على مدى العامين الماضيين عن توثيق وكشف الاعتقالات التي زادت بدلاً من أن تنقص منذ دعوة رئيس الجمهورية إلى الحوار الوطني واستمرت دون توقف منذ انطلاقه في مايو/ أيار الماضي».

ورغم ذلك فإن المبادرة تعتبر أن «إقدام الأمن الوطني على اعتقال أحد القيادات النقابية والخبراء المدعوين للحوار، ثم قرار نيابة أمن الدولة حبسه بتهم سياسية تتعلق حصرياً بعمله النقابي، يمثلان رسالة ازدراء للمشاركين في هذه العملية وللقائمين عليها، ويجعل من غير المقبول أخلاقياً مواصلة المشاركة لحين إخلاء سبيل زهران».

وكان حزب المحافظين قد ألغى احتفاليته بعيد المعلم، احتجاجا على اعتقال زهران، و«استمرار التدخل الأمني في شؤون الأحزاب».

وقال في بيان إنه «سبق وأعلن عن تنظيم احتفال بعيد المعلم يوم 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، وأعددنا لتكريم لـ 100 من نشطاء المعلمين وأسر المتوفين منهم».

وقال هلال عبد الحميد، أمين تنظيم الحزب، إن لجنة التعليم في الحزب برئاسة طه أبو الفضل رتبت للاحتفالية ووجهت الدعوات للقيادات الشعبية والتنفيذية، قبل أن تفاجأ بمنشور على حساب زهران الخاص على الفيسبوك بإلغاء الاحتفالية.

وزاد: حاولنا الاتصال به دون جدوى، ثم تأكدنا بأنه محتجز في مقر الأمن الوطني، وأن وقت نشر منشور إلغاء الاحتفالية لم يكن الرجل حر الإرادة ليكتب ما يريد.

وتابع: قررنا تأجيل الاحتفالية تضامناً معه، وتساءل: «كيف نتحدث عن قانون جديد للأحزاب في الحوار الوطني، وأحزابنا يتم تطويقها وتمنع أنشطتها ويحبس المتعاونون معها فما بالنا بالأعضاء».

وطالب حزب المحافظين بالإفراج عن زهران، مستنكرا التدخل الأمني في عمل الأحزاب، وعرقلة أنشطتها.

وختم: نرى أن هذه مؤشرات لتأميم العمل الحزبي وتأميم الانتخابات الرئاسية ومصادرة عملية على أي مخرجات للحوار الوطني.